Con información de AP

Neymar reveló en una entrevista que está trabajando con Lionel Messi para "repetir en el Paris Saint-Germain lo que hicieron en el Barcelona".



El jugador brasileño, que llegó en 2017 a la capital francesa, ahora cuenta con los refuerzos de su entonces compañero argentino en el Barça, además de otras estrellas como Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, entre otros.

Neymar, sobre Messi



"Es mi amigo y, cuando tienes amigos a tu lado, las cosas va mejor y todo es más tranquilo. Espero hacer con él la historia que hice en el Barcelona"

Sobre la plantilla del cuadro parisino, aseguró que "debemos jugar cada partido como si fuera el último de nuestras vidas. Todos los días. Debemos matar un león todos los días porque, si somos buenos en el papel, debemos demostrarlo en el campo. No es digno tener un gran equipo y no jugar bien, no ganar nada. Sería malo. Tenemos la plantilla de la que más se habla en el mundo y hay que demostrar por qué es así".

En lo que se refiere a la Champions, Neymar fue claro sobre su objetivo. "Vine con el objetivo de levantar el trofeo de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain. Lo he estado buscando desde 2017. Actualmente tenemos un equipo más fuerte, jugadores muy hábiles. Todavía nos estamos adaptando el uno al otro, pero cuando nos conectemos plenamente, seremos un equipo muy fuerte. -Y ni siquiera necesito hacer un comentario sobre las habilidades individuales-. Sería maravilloso, increíble si nosotros (Leo Messi y yo) pudiéramos repetir lo que hicimos en Barcelona aquí en París".

Finalmente, aclaró el comentario que hizo donde dijo que el Mundial del próximo año en Qatar podría ser el último de su carrera. "Dije que creo que este (Qatar 2022) sería de hecho mi último Mundial, y lo afrontaría de la mejor manera posible. Me dedicaré de lleno a estar allí al 100 por ciento".

"Es como si tuviera que jugar un juego mañana -algo que hago todos los días- si tuviera que jugar mañana, lo afrontaría como si fuera el último partido de mi vida. Si este Mundial está cerca, lo estoy pensando como si fuera mi último, porque no sé qué va a pasar mañana. Todo puede pasar. Cuando dije eso, se convirtió en una gran noticia, con la gente diciendo que iba a dejar de jugar al fútbol, que dejaría la selección nacional, bla, bla, bla ...", concluyó.