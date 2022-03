EFE

El brasileño Neymar Junior, delantero del París Saint-Germain, aseguró que tienen que “hacer el partido” de sus “vidas” en el Santiago Bernabéu para pasar a los cuartos de final de la Liga de Campeones, en un día que es para “jugadores que no tienen miedo”.

“Estos son partidos para jugadores que no tienen miedo. Es un partido para disfrutar en todo momento, son momentos que no van a pasar otra vez. Por eso me preparé, más de la cabeza, para estar con mis compañeros y ayudar al equipo. Estoy muy feliz y mañana haré todo por mi equipo, como todos mis compañeros. Hay que tener una mentalidad muy fuerte y hacer el partido de nuestras vidas”, dijo en la rueda de prensa en la víspera del partido.

🎬📽️@neymarjr habla sobre su forma y las ambiciones del equipo parisino mañana ✊🔴🔵 #RMPSG



🗣️💬 "¡Vamos a darlo todo para intentar ganar el partido!" pic.twitter.com/agiPy2X406 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) March 8, 2022

“Siempre va a ser 50-50%. Nunca va a tener un favorito porque hay jugadores y dos equipos que son muy buenos. Nosotros tenemos una ventaja, pero no podemos llevar eso en la cabeza. Tenemos que hacer más cosas y jugar mejor que lo que hicimos en París. Además, el jugar en ‘Champions’ anima todo; estamos con ganas de jugar un buen partido y llevar la victoria para casa”, completó.

Un Neymar que tras dos meses lesionado en el tobillo, comentó que se encuentra totalmente recuperado para el partido contra el Real Madrid.

“Ha sido una lesión larga, pero estoy bien; física y mentalmente. Estoy recuperado al 100%. Sabemos que será un gran partido y tenemos que estar todos preparados”, declaró.

“Estar fuera de partidos grandes es una lástima. Pero gracias a Dios estoy bien, de vuelta con mi equipo. Como dije antes, estamos preparados para jugar este partido. Sabemos que vamos a enfrentar a un equipo muy bueno, con jugadores de mucha calidad, pero nosotros también tenemos y no nos vamos a quedar atrás”, añadió.

El brasileño se mostró sincero respecto a la baja de su compatriota Casemiro en el Real Madrid por acumulación de tarjetas.

“No, fácil no va a ser. El Madrid tiene jugadores de mucha calidad. Casemiro es, para mí, el mejor medio que hay en su posición. El Madrid lo echará de menos, pero a nosotros nos da igual. Tenemos que ganar y jugar el partido. Para ellos será un poco más difícil, pero para nosotros mejor que no juegue (ríe)”, valoró.

Además, Neymar valoró cómo es compartir delantera con Mbappé y Messi, asegurando que no ha cambiado nada para él.

“No, la verdad que no. Juego con las mismas piernas (ríe). A veces cuando tienes jugadores de mucha calidad delante hay que esforzarse un poco más, hay que hacerlo por el equipo. Nosotros atacamos y defendemos mucho. Las estadísticas no nos van a llevar a ganar lo que más queremos, que es la ‘Champions’, es jugar como equipo”, analizó.

“En el Barcelona atacábamos y defendíamos juntos. Acá igual. Vamos a hacer lo mismo que en nuestra casa, que hicimos un partido bellísimo”, completó sobre su química con Messi.

“Para mí y para Leo es un partido especial por todo lo que jugamos en el Barça; también para Sergio porque era su casa antes. Pero también lo será para el resto, porque jugar en la ‘Champions’ es especial”, añadió.