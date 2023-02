EFE

El entrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann, aseguró que su equipo mereció la victoria contra el PSG en la ida de los octavos de final de la Champions League pero reconoció que sufrieron con la salida de Kylian Mbappé que "cambió la atmósfera del partido".



"Estoy contento con el resultado, contento de los 25 primeros minutos y del inicio del segundo tiempo. Pero tenemos que mejorar cosas. Hemos dado un primer paso, tenemos que confirmar en Múnich. Esto nos da confianza, pero hay que confirmar", aseguró.



El entrenador señaló que su equipo dominó "pero no fue agresivo de cara al gol", reconoció que el PSG "no defendió bien en la primera parte" y que en la segunda mitad ellos dejaron demasiados espacios.



"Todo habría sido más fácil si hubiéramos marcado un segundo gol, pero no ha sido así. Pudimos arriesgar más, pero siempre es difícil cuando enfrente tienes a jugadores como Leo Messi o Neymar", comentó.



"Mbappé puede cambiar cualquier partido, esperamos que juegue la vuelta, pero nosotros también tenemos tiempo de preparar cosas y creo que podemos hacer daño a este PSG", dijo.



La entrada del atacante francés en el minuto 57 "cambió la atmósfera del partido y eso ha despertado a otros jugadores", aseguró.