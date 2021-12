EFE

El técnico del Bayern Múnich, Julian Nagelsmann, confirmó que no podrá contar con Leon Goretza ni con Joshua Kimmich, entre otros, ante el partido de Liga de Campeones contra el Barcelona, un encuentro "importante", que el conjunto bávaro aspira a ganar.



El FC Barcelona saldrá obviamente a darlo todo en el partido del miércoles, lo mismo que harán los bávaros, aseguró el técnico, pese a ir primeros de grupo.

🎙️ Sobre el plantel: "@leongoretzka_ ha interrumpido el entrenamiento, no podrá jugar mañana. @SergeGnabry tuvo problemas en la zona del aductor contra el Dortmund, también es baja. #Choupo todavía tiene algunos problemas, no puede entrenar todavía".#UCL pic.twitter.com/eztdZRJTJl — FC Bayern München Español (@FCBayernES) December 7, 2021

El Barcelona "está bajo presión y necesita ganar", insistió Nagelsmann, en alusión a la decisiva jornada de mañana para el equipo que entrena Xavi Hernández.



El Bayern no podrá contar con Goretzka ni con Eric Choupo-Moting, Marcel Sabitzer o Kimmich, quien sigue recuperándose tras haber dado positivo de covid. Es dudoso asimismo que pueda jugar Serge Gnabry.



El técnico del Bayern se refirió asimismo a las condiciones "especiales" con que se disputará el partido, sin público por imperativo de las decisiones bávaras ante el alto índice de contagios de covid en esa región alemana.



"Jugar sin público en un partido así se hace raro, claro. Para nosotros y también para el rival. Pero la situación es la que es y hay que aceptarla", zanjó el técnico.



El internacional francés Kingsley Coman apuntó por su lado que el hecho de jugar en la Allianz Arena muniquesa no debía interpretarse como una ventaja, insalvable para el rival.



"El Barcelona sigue siendo un equipo muy fuerte, contra el que es muy difícil ganar. Solo lo conseguiremos si creemos en nosotros mismos", afirmó Coman.



El francés esquivó, por otro lado, sucesivas preguntas sobre su supuesto deseo de dejar el Bayern a final de la presente temporada.



"La puerta no se ha cerrado", afirmó, tras admitir, sin embargo, que existían "diversas opciones" acerca de su futuro y que la cuestión era ahora mismo objeto de negociación entre sus representantes y el club.