El mediapunta Thomas Müller y el centrocampista Joshua Kimmich, dos titulares habituales en el esquema de Julian Nagelsmann, serán baja en el Bayern en el partido de Liga de Campeones contra el Victoria Pilsen por covid 19.



Nagelsmann, en la conferencia de prensa, dijo que tanto Müller como Kimmich son asintomáticos y que ambos tienen ganas de volver a los entrenamientos.



Con respecto a quienes ocuparan las posiciones vacantes Nagelsmann tiene varias alternativas, entre las que se cuentan el ingreso de Serge Gnabry por Müller y de Leon Goretzka por Kimmich.

Turno para el míster @J__Nagelsmann: "#Müller y #Kimmich son asintomáticos, no tienen molestias. Si vuelven a ser negativos el viernes, son candidatos para el Dortmund. Pero eso depende de las pruebas".#UCL #FCBPLZ pic.twitter.com/IppbBDMjKU — FC Bayern München Español (@FCBayernES) October 3, 2022



"No he tomado la decisión final. Serge Gnabry es una buena opción. No debe preocuparse mucho de no haber jugado mucho últimamente. Lo conozco desde hace mucho y siempre le he tenido confianza", dijo Nagelsmann.



"Goretzka está bien y ha superado el covid. Espero que ejerza liderazgo en el campo. No sé si jugara en la posición de Joshua o más adelante para aprovechar su capacidad en el juego aéreo. Me inclino por lo segundo", agregó.



Otro que tiene la posbilidad de entrar en la alineación titular es Ryann Gravenberch y Nagelsmann dijo que podría jugar al lado de Goretzka.



Nagelsmann dijo que espera que mañana el Viktoria Pilsen defienda muy replegado y que intente salir con balones largos a sus delanteros.



"He visto tres partidos. Tienen dos buenos receptores arriba. Esos balones altos son difíciles de defender", dijo.