EFE

El mediapunta del Bayern Thomas Müller dijo que su equipo había tenido un "dominio brutal" en la goleada por 2-8 ante el Barcelona y que los bávaros habían hecho lo que habían querido y eso rara vez se puede decir en un partido de Liga de Campeones-



"Dominamos brutalmente sobre todo jugando contra la pelota, casi no les dimos espacios. Hicimos lo que queríamos y eso es algo que rara vez se puede decir en un partido de la Liga de Campeones", dijo al canal Sky.







Interrogado acerca de si durante el partido había recordado en algún momento el 7-1 de Alemania ante Brasil en el Mundial 2014 dijo que "no" ya que ante Brasil el control del partido no había sido "tan claro".



"En 2014 ante Brasil nunca tuvimos el mismo control del partido. Fue algo que pasó pero no hablemos de eso, hablemos de hoy. Fue una noche especial, el resultado y la manera como jugamos fue especial", dijo.



"Lo mejor fue ver que los jugadores que vienen de suplentes tienen la misma actitud y la misma alegría. Lo importante es hacer lo que queremos en el campo y que todo el mundo vaya hasta el límite", agregó.