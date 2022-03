EFE

Luka Modric, uno de los grandes amigos que dejó Sergio Ramos en el Real Madrid, pidió al público del estadio Santiago Bernabéu que de al actual jugador del París Saint-Germain "todo el cariño" en el regreso a la que su casa y recordó que es "una leyenda del club".

"El Bernabéu tiene que recibir a Sergio (Ramos) con mucho cariño, es una leyenda y el mejor defensor que ha pasado por aquí"



Ramos no podrá regresar en el terreno de juego ni enfrentarse al Real Madrid pero sí estará en el Bernabéu. "Con Sergio hablo casi todos los días", reconoció Modric que ha mantenido la relación estrecha de los últimos años. "Va a ser bonito verlo otra vez".



"El Bernabéu le tiene que recibir con todo el cariño porque Sergio es una leyenda del club, uno de los mejores defensores de su historia. Que no se ofenda nadie, pero para mí es el mejor defensa que ha pasado por el Real Madrid", opinó en rueda de prensa.



Por eso, para Modric, el reencuentro de la afición madridista con Ramos no puede dejar más que máximo respeto hacia su figura. "Por todo lo que ha dado y significado, el Bernabéu le tiene que recibir con mucho cariño. Estoy seguro de que tiene que ser así. Solo merece eso, no hay otra manera de recibirle por todo lo que ha significado".