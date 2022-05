EFE

Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, aseguró que "es impresionante" a sus 36 años disputar su quinta final de la Liga de Campeones, el sábado en París ante el Liverpool, y esperar una nueva "noche de magia" para volver a ser campeones de Europa cuatro años después.



"Tengo muy buenas sensaciones y muchas ganas, es algo impresionante estar en mi quinta final", aseguró Modric que es la voz de la experiencia en el vestuario madridista y durante los días previos está dando consejos a los que se estrenarán en una final de 'Champions'.



"Lo que intentamos transmitir a los que la juegan por vez primera es que lo cojan con tranquilidad y que disfruten de cada momento. Que den el máximo en el campo y salga todo bien", manifestó.



En el camino a la final de París, el Real Madrid protagonizó remontadas que parecían imposibles en su estadio. "Las noches de Champions en el Bernabéu son inexplicables", dijo Modric. "Tenemos la suerte de jugar en este estadio y en este club que te hace vivir estas noches de magia”.

El mensaje de Luka Modric a todos los madridistas. 😍 pic.twitter.com/RBL2VoPxOi — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) May 24, 2022

"Estoy agradecido de seguir en este nivel. Lo importante es tu rendimiento en el campo, la edad no importa. Me siento muy bien, sigo teniendo muchas ganas de seguir compitiendo al máximo nivel y ganando títulos con el Real Madrid. Espero seguir así. Siempre me ha gustado tener presión y responsabilidad. Me siento orgulloso de tener tanto reconocimiento y amor de la gente", añadió.



El croata mandó un mensaje de agradecimiento a su afición. "Quiero darles las gracias a todos los madridistas por su apoyo. Les hemos hecho disfrutar y sufrir, pero al final cuando se gana todo es más bonito. Nos queda un último esfuerzo en la final, vamos a darlo todo. Espero poder veros de nuevo en el Bernabéu y celebrar otra copa, sería algo impresionante".



Lucas Vázquez, por su parte, resaltó las dificultades que ha superado el equipo madridista en las eliminatorias más duras hasta la final, midiéndose a PSG, Chelsea y Manchester City.



"Ha sido un camino muy bonito el que hemos vivido hasta la final, pero ahora en nuestra cabeza solo está conseguir la victoria para traernos la Champions a Madrid. Será un partido complicado, el Liverpool es un gran equipo que ha estado toda la temporada a un nivel muy alto. Pero nosotros somos el Real Madrid", afirmó.