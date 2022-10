EFE

El argentino Lionel Messi no figura entre los convocados para el partido de Liga de Campeones que su equipo, el París Saint-Germain, disputará contra el Benfica, al no haberse recuperado de unas molestias en un muslo.



El jugador tuvo que abandonar el terreno de juego en el partido de ida hace una semana contra el conjunto portugués en el minuto 81 al sentir molestias y no jugó el duelo liguero del pasado sábado ante el Reims.

Tras sufrir una pequeña molestia en el gemelo, Lionel Messi será baja para el partido de mañana contra el Benfica.#PSGSLB @Aspetar pic.twitter.com/Rfzr6rRCSr — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) October 10, 2022



"Sintió una molestia en la ida contra el Benfica. Pensaba que podría jugar mañana, pero ha sido muy justo. El muslo va mejor, tiene confianza, pero tiene esa sensación desagradable y en un partido de esta importancia ha preferido no estar", aseguró el entrenador, Christiane Galtier.



El técnico indicó que "es muy probable" que Messi se recupere a tiempo para disputar el domingo el clásico contra el Olympique de Marsella.

🎙️💬 C.Galtier: "Leo Messi sintió molestias en el gemelo durante el partido ante el Benfica. Es muy probable que esté presente contra el Marsella el domingo". #PSGlive #PSGSLB pic.twitter.com/ne3x8uuNas — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) October 10, 2022

Galtier indicó que la ausencia de Messi es importante, por la calidad del jugador y porque es el creador del juego ofensivo de su equipo, por lo que, dijo, están trabajando nuevas variantes para paliar su ausencia.