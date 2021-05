EFE

El argentino Lionel Messi, del Barcelona, el francés Karim Benzema, el croata Luka Modric y el belga Thibaut Courtois, del Real Madrid, así como el central César Azpilicueta, del Chelsea y único español, figuran en el elenco de 23 jugadores elegidos por la UEFA que como Mejor Plantilla de la Liga de Campeones 2020-21.

Tras el reciente triunfo del Chelsea en la Liga de Campeones, los expertos de la máxima organización del fútbol europeo, entre los que figuran los españoles Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, y Ginés Meléndez, confeccionaron la mejor plantilla de la temporada, en la que sólo aparecen cuatro representantes de los equipos españoles.

El Real Madrid, que fue eliminado en semifinales por el Cheslea, cuenta con tres de sus mejores activos esta campaña: el guardameta Thibaut Courtois, el centrocampista Luka Modric, y su máximo artillero, Karim Benzema.

Además, aparece el flamante fichaje austriaco del Rea Madrid, David Alaba, por su actuación esta temporada en las filas del Bayern de Múnich.

