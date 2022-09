EFE

Kylian Mbappé, autor de los dos goles que anotó este martes el Paris Saint-Germain ante la Juventus en la Champions League, atribuyó el que no pudieran cerrar el partido y llegaran sufriendo al final a que aún "tenemos cosas que trabajar".



"Es normal, es septiembre. Es la Champions, si fuera fácil ya la habríamos ganado", señaló la estrella francesa en declaraciones televisas tras la vitoria por 2-1 ante el equipo italiano.



Explicó que hubo una clara diferencia en su equipo entre la primera parte, con los goles parisinos, y la segunda, con el tanto italiano. "Estamos muy contentos de haber ganado este primer encuentro" de la fase de grupos, afirmó.





Mbappé alcanzó hoy su gol número 55 en 54 encuentros en la Champions League. El francés aseguró que no le dio vueltas a la ocasión fallada, que podía completar su triplete, ya que no lo hace normalmente, porque "si se piensa en los fallos se termina por perjudicar al equipo". "He fallado muchos goles en mi vida, y fallaré muchos más, y marcaré más", añadió.