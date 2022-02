EFE

Harto de las críticas contra el juego de su equipo, el capitán del París Saint-Germain, el brasileño Marquinhos, se reveló en vísperas de la ida de los octavos de final contra el Real Madrid, y no dudó en afirmar que "no todo lo que hemos hecho está mal".



"¿Y qué hacemos? ¿Tiramos a la basura todo lo que se ha hecho hasta ahora? Desde inicios de temporada luchamos, entrenamos, trabajamos, hacemos partidos buenos y otros malos, creo que no todo lo que hemos hecho está mal", dijo el brasileño, que considera que hay cosas positivas en su equipo.

El jugador es consciente de que el examen decisivo lo vivirán contra el Madrid, donde tendrán que demostrar que esa mejoría es suficiente.



"Es ya un partido decisivo, pero no podemos olvidar todo lo que hemos hecho, lo que nos ha traído hasta aquí, la experiencia que hemos ganado, el conocimiento entre los jugadores, incluso los que acaban de llegar, que se están integrando y cada día están más cómodos. Eso no hay que olvidarlo", dijo.



Frente a las críticas de la grada, que el pasado viernes se mostró muy duro con el equipo y tachó de "mercenarios" a los jugadores, el capitán pidió "unidad".

🎙️💬 @marquinhos_m5: "El objetivo es hacer un buen partido. Estamos en casa. ¡Intentaremos marcar goles y ganar!" ✊ 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) February 14, 2022

"La presión, lo que rodea al mundo del fútbol, tiene que ser para impulsarnos, para darnos motivación y energía, tenemos que saber controlarlo. No estamos en la peor situación, es cierto que hemos perdido la Copa, pero somos primeros en la liga y estamos clasificados en Liga de Campeones. Mañana, contra un gran rival, podemos hacer un gran partido y ponernos en buena situación", señaló.



"Será una buena forma de ver dónde estamos. Todavía no es momento de hacer balance. Los aficionados pueden expresar lo que piensan, pero es momento de estar unidos. Cuando están con nosotros nos dan energía. Ahora tienen que demostrar que no es un momento tan crítico. Tenemos que afrontarlo con tranquilidad, demostrar de lo que somos capaces", agregó.



Marquinhos pidió especialmente tiempo para Leo Messi, que se está adaptando a su nueva ciudad y a su nuevo club.

🎙️💬 @marquinhos_m5: "Espero que Leo Messi sea decisivo. Le ayudaremos a tener confianza". 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) February 14, 2022

"Vamos a ayudarle a que gane en confianza. Cada día se le ve más cómodo. Ha vivido cambios que necesitan tiempo para habituarse, sobre todo él, que está muy expuesto", dijo.