🎙 Le coach @RudiGarcia avant le quart de finale de @ChampionsLeague #ManCityOL : "Avoir éliminé la Juventus nous donne plus de confiance. On a envie de rester longtemps à Lisbonne. Manchester est le grand favori. On veut créer la surprise ce samedi." pic.twitter.com/LR6yA0lFoH