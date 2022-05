EFE

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aseguró en la semana que se disputa la final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Liverpool en París, que "si alguien merece ganar esta Champions" es el conjunto madridista.

🧐 LUIS ENRIQUE CREE QUE EL REAL MADRID MERECE LA CHAMPIONS LEAGUE |



🗣️: "¿Con quién voy? No tengo ninguna respuesta"



🗣️: "Pero como me gusta ser justo, merece ganarla el Real Madrid"https://t.co/aJREPk0Twi pic.twitter.com/B3cXBgOwLC — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) May 23, 2022

Una pregunta sorprendió a Luis Enrique en la comparecencia ante los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en la que daba explicaciones de la convocatoria para la disputa de las cuatro primeras jornadas de la tercera edición de la Liga de Naciones.



Al seleccionador español, ex jugador del Real Madrid y Barcelona, entre otros equipos, se le preguntó sobre sus preferencias en la final de París, Real Madrid-Liverpool. Sonrío, guardó silencio unos segundos pensando la respuesta y comentó: "Ninguna respuesta que pueda dar será del agrado de todos y me gusta agradar a todos", dijo.



Según respondía, Luis Enrique pensó en su puesto y acabó declinándose por el Real Madrid por méritos deportivos en una Liga de Campeones en la que eliminó a PSG, Chelsea y Manchester City en su camino hasta la final. "Como me gusta ser justo, si alguien merece ganar esta Champions es el Real Madrid", afirmó.