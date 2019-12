Barcelona, Valencia, Real Madrid y Atlético han hecho los deberes y han cerrado el pleno de equipos españoles en el sorteo de los octavos de final de la Champions League que se celebrará el próximo 16 de diciembre.







Barça: un ogro y un viejo conocido

El Tottenham de Mourinho y el Napoli del destituido Ancelotti son probablemente los más duros de entre los posibles rivales culés. El Chelsea, un viejo conocido donde milita además el exazulgrana Pedro, también podría tocarle en suerte al Barcelona. Los rivales a priori más asequibles serían el Olympique de Lyon o el Atalanta, segundo del grupo C.



El Valencia: tres cocos y un antiguo ídolo

Los ché celebraron por todo lo alto su pase a los octavos por primera vez desde 2012 y como primeros de grupo, comparten ‘cocos’ con el Barcelona. El Tottenham y el Napoli podrían emparejarse con los valencianistas, al igual que el Dortmund del exvalencianista Paco Alcácer. Los rivales a priori más asequibles serían el Olympique de Lyon o el Atalanta, segundo del grupo C.



Real Madrid: Cristiano y Guardiola, entre los no deseados

Acabar segundo de grupo por detrás del PSG no solo le da teórica desventaja al disputar el partido de vuelta lejos del Bernabéu si no también el hecho de tener durísimos posibles rivales. Bayern, Manchester City, Juventus y Liverpool son los cocos como campeones de sus respectivas ligas y de la Champions, mientras que el Leipzig aparentemente sería el rival más asequible.



Atlético de Madrid: cuatro campeones y una perita en dulce (a la espera de clasificarse)

De sellar su pase, los de Simeone compartirían ‘cocos’ con el Real Madrid. Bayern, Manchester City, Liverpool y PSG serían los rivales aparentemente más duros, mientras que el Leipzig, donde milita el deseado Werner, sería el preferido.

Así quedan los bombos:

Bombo 1 (primeros de cada grupo): PSG, Bayern, Manchester City, Juventus, Liverpool, Barcelona, Lepizig y Valencia.

Bombo 2 (segundo de cada grupo): Real Madrid, Tottenham, Atalanta, Atlético de Madrid, Napoli, Dortmund, Lyon y Chelsea.

Cabe recordar que no podrán emparejarse equipos que se hayan medido en la fase de grupos ni tampoco rivales del mismo país.