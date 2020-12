El Barcelona vive su peor momento de la temporada. El conjunto blaugrana cayó por un contundente 0-3 ante el Juventus en el Camp Nou que le condena a ser segundo en su grupo y no partir como cabeza de serie en el sorteo de octavos de final del próximo lunes 14 de diciembre.

.@Cristiano habló tras marcar dos de los tres goles de la Juve en casa del Barcelona https://t.co/2h7lYZeZiD — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) December 9, 2020



Las derrotas ante el Cádiz en LaLiga y la Juventus han vuelto a hacer saltar las alarmas. Aunque con momentos de brillantez, la predecible decadencia blaugrana no la ha podido parar ni la continuidad de Lionel Messi pero el argentino, lejos de ser un culpable como muchos quieren hacer ver, es una víctima más de un equipo que ha perdido a muchos de sus referentes y donde Koeman no ha sido capaz de armar un bloque fiable en torno al argentino.







Los datos son evidentes, Messi lo intentó todo ante la Juventus, casi en solitario en ataque pero no fue suficiente ante uno de los históricos de Europa. El 10 fue el jugador del Barcelona que más veces tocó el balón con 125 acciones y el que participó en más disputas de balón con 20. Fue el tercero que más pases dio con 86, lo superaron los mediocentros De Jong y Pjanic, pero fue el que más pases dio en campo contrario con 82 con un 89,5% de precisión.

En el apartado ofensivo, Messi fue el único jugador del Barcelona que tiró a puerta y no sólo una vez, lo intentó hasta en 7 ocasiones en un total de 11 disparos. Sólo Griezmann (3), Pjanic (3), Braithwaite (1) y Riqui Puig (1) intentaron rematar también a puerta. En lo negativo, fue el que más balones perdió 22, algo lógico siendo el jugador que más intervino pero recuperó 5 balones, sólo uno menos que el culé que más pelotas robó.

Como todos en el Barcelona, Messi tiene su cuota de responsabilidad cuando las cosas salen bien pero los números dejan ver que no se esconde y lo intenta todo. El Barça no pierde por culpa de Messi, lo hace a pesar de él.