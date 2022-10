EFE

El delantero Robert Lewandowski recordó que el Barcelona está "en un proceso de reconstrucción que necesita tiempo" y se mostró convencido de que con "paciencia" el club azulgrana "incluso volverá a ser el mejor".



En una entrevista con el periódico La Vanguardia, el futbolista polaco opinó que los "tropiezos" ante el Bayern Múnich y el Inter de Milán en la Liga de Campeones "harán crecer" a una escuadra "con muchos jóvenes que necesitan coger experiencia y aprender a encontrar el camino para ganar este tipo de partidos".



"Obviamente, no estoy contento. El Barça debería estar en octavos (de la Liga de Campeones), pero antes de venir a Barcelona ya era consciente de que la primera temporada podía ser más dura de lo que seguramente debería. Estamos en un proceso de reconstrucción que necesita tiempo, hay que ser más pacientes", señaló.

El máximo goleador de LaLiga, con trece goles en doce jornadas, recordó que las lesiones en defensa tras el último parón de selecciones provocó que la escuadra azulgrana perdiera "esa estabilidad" que mostró en el primer tramo del curso.



"Han sido momentos complejos porque hemos tenido que jugar varios partidos sin cinco o seis futbolistas. Especialmente importantes han sido las bajas en defensa, y eso nos ha hecho perder esa estabilidad. Estábamos creciendo como equipo y nos paramos de golpe", puntualizó.



Y, en este sentido, subrayó que las derrotas en Múnich o Milán confirmaron que "en el fútbol a veces hay que saber cómo ganar y no cómo jugar para ganar".

"Con todo lo que ha sufrido el Barça en los últimos años, no se puede pretender que en un mes cambie todo. Necesita tiempo y seguro que mejorará, e incluso volverá a ser el mejor", apuntó.



En cualquier caso, el exjugador del Bayern Múnich no se arrepiente de haber fichado por el Barcelona, donde, según reveló, "ha sido muy fácil" adaptarse en el Spotify Camp Nou, donde sintió "algo mágico" desde el primer día que pisó su césped.



"Estoy en el club que quiero y cuando te sientes cómodo y feliz todo es más fácil", indicó Lewandowski, quien también dijo estar "viviendo cosas nuevas como futbolista y como ser humano" en Barcelona.



"Estoy en el lugar adecuado, aunque sabía que la primera temporada no iba a ser fácil. Pero era como un gran desafío para mí, a veces tienes que salir de tu zona de confort y afrontar nuevos desafíos en la vida", resaltó.