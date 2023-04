EFE

Frank Lampard, nuevo entrenador interino del Chelsea, afirmó que nunca pensó que volvería a dirigir a los 'Blues', que el Real Madrid es un gran "reto" y que para él ha sido una decisión "muy fácil" aceptar el cargo.



Lampard fue anunciado como nuevo técnico del Chelsea hasta final de temporada, mientras el club busca un entrenador a largo plazo, en lo que supone su segunda etapa en Stamford Bridge, tras dirigir entre julio de 2019 y enero de 2021, cuando fue sustituido por Thomas Tuchel.



"Ha sido una decisión muy fácil para mí. Este es mi club. He estado en otros sitios desde que dejé el Chelsea, pero estoy encantado de tener esta oportunidad en un momento en el que el Chelsea me lo ha pedido. Tengo el convencimiento de que puedo ayudar hasta el final de temporada", dijo el inglés en su primera rueda de prensa.

🚨‼️ Frank Lampard ya ejerce como técnico del @ChelseaFC y habla sobre su cruce con el @realmadrid en #UCL:



🗣️ "Es una oportunidad para nosotros, pero no soy ingenuo. El Real Madrid un club gigante"pic.twitter.com/3kNqoW5Dfj — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 6, 2023

"Tengo confianza en mí mismo. He trabajado con muchos de estos jugadores antes. Entiendo lo que quieren los aficionados del Chelsea y voy a darlo todo por ello", manifestó.



Lampard fue preguntado por la posibilidad de quedarse más allá de verano si la directiva queda contento con su trabajo estos meses.



"No quiero mirar muy lejos, quiero hacerlo lo mejor posible en este periodo, hasta final de temporada. Lo importante es dejar eso a un lado y empezar a trabajar. Quiero reinstaurar la confianza del equipo y ganar el máximo número de partidos que podamos", aseguró el técnico inglés, que relató también cómo fue la negociación para fichar.



"Fue una sorpresa (cuando me llamaron), también porque no sabes qué decisión va a tomar el club. Yo estaba en un momento de disfrutar mi tiempo en casa, con mi familia, mi mujer, mis hijos. Cuando hablé con Laurence (Steward) y Paul (Winstanley) -directores deportivos del Chelsea- en las últimas 24 horas, fue una decisión fácil", comentó.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Frank Lampard, en rueda de prensa:



🆚 "Es un gran reto, pero no soy ingenuo, el Real Madrid es un gran equipo, es el vigente campeón y son fantásticos. Estoy emocionado por estar de vuelta en estas eliminatorias"



💪🏻 "Este es mi club. Estuve en otros sitios desde que dejé… pic.twitter.com/PD4I45tJ42 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 6, 2023

"Nunca pensé que volvería a ser entrenador del Chelsea, pero no creo que tenga asuntos pendientes aquí", agregó Lampard, que puso el objetivo en el duelo de Premier League de este sábado contra el Wolverhampton Wanderers y en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid.



"Es un gran reto, pero no soy ingenuo, el Real Madrid es un gran equipo, es el vigente campeón y son fantásticos. Estoy emocionado por estar de vuelta en estas eliminatorias", manifestó Lampard, que fue despedido en 2021 antes de que el Chelsea disputara los octavos de final de una competición que acabó ganando.