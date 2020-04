GOAL

La UEFA sigue buscando soluciones urgentes para el fútbol. Lo hará en un debate que se celebrará este miércoles con los representantes de las 55 federaciones miembro, vía telemática, en busca de una solución para el fútbol, golpeado por los efectos del coronavirus en Europa. A bote pronto, la UEFA estudia tres escenarios diferentes para reanudar el fútbol: el primero, terminar la temporada 2019-20 en verano; el segundo, acabar la campaña en las fechas destinadas a la temporada 2020-2; y la tercera hipótesis consistiría en declarar nula la temporada en curso.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, tiene en mente un "plan A, B y C" para evitar la vía de nulidad, un punto en el que incluso RFEF y LaLiga están de acuerdo. Que la temporada se considerase nula causaría un gravísimo daño económico para los clubes, porque perderían muchos millones y parte de los ingresos televisivos, un daño que se trasladaría a los presupuestos de los diferentes equipos, haciendo saltar su economía por los aires. Por eso los clubes, lógicamente, quieren acabar la temporada como sea. Y si tienen que jugar a puerta cerrada, lo harán.

ICYMI: UEFA will host a video-conference with member associations today to share an update on the progress made by the two working groups created two weeks ago and to discuss options with the potential rescheduling of matches.



