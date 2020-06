EFE

La UEFA ultimó los detalles sobre el sistema para terminar la Champions League y la Europa League de la temporada 2019-2020. Este miércoles 17 de junio en la reunión del Comité Ejecutivo se anunciaba el formato, calendario y sedes donde disputarse cada una de las competiciones.

The #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knockout tournament in Lisbon between 12 and 23 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures.



