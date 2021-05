EFE

Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, celebró el regreso del capitán Sergio Ramos en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, ante el Chelsea en Stamford Bridge, y afirmó que "ya ha demostrado durante muchos años lo importante que es" en grandes partidos.

"No tenemos que hablar de Sergio que ya ha demostrado durante muchos años en partidos así lo importante que es para el equipo. No hay dudas con él", manifestó en rueda de prensa.



Kroos lamentó la cantidad de partidos que se ha perdido Eden Hazard pero confía en que pueda ayudar al equipo en un momento decisivo. "Sabemos el jugador que puede ser Eden, una pena que no lo ha podido demostrar los últimos meses por las lesiones", explicó.



"Ahora creo que físicamente está mejor y es importante para él poder jugar a su nivel. Nos puede ayudar mucho. No sé en detalle como está, ha jugado un partido de titular, no es mucho pero para la defensa rival puede ser un jugador peligroso. Espero que nos ayude", agregó.





En lo personal confirmó el centrocampista alemán que está "bien" para jugar y dar el máximo. Resaltó la experiencia del Real Madrid en este tipo de partidos como un punto clave. "No hay dudas de que todo el mundo está muy motivado, lo vamos a dar todo. Sabemos como funcionan las cosas estos días, la calidad que podemos poner en el campo. Eso es lo más importante para poder llegar a la final".



"Nosotros defendemos bien, es importante siempre si quieres pasar la eliminatoria ante un equipo como el Chelsea. Estamos capacitados de pasar a la final, tenemos que crear más ocasiones que en la ida", añadió.



El Real Madrid recupera jugadores como Ferland Mendy y Fede Valverde, además de Ramos, y Kroos afirmó que "están bien para jugar, correr y luchar hasta el final". Por encima del físico que impone el Chelsea, se quedó con la calidad para desequilibrar el partido. "Es importante la calidad que podemos poner en el campo, no solo físicamente. El balón tiene la misma importancia".



Convencido de que Zinedine Zidane seguirá la próxima temporada, "si estoy bien informado tiene un año más de contrato", Kroos mostró su experiencia al hablar de como encarar un partido importante. "En mis quince años de fútbol nunca me ha quitado el sueño un rival".



"Ellos demostraron en Madrid que juegan como equipo, no me sorprende por tener un entrenador alemán. Defienden muy bien, reciben pocos goles y arriba tienen mucha velocidad. Tienen calidad y nosotros también, junto a la experiencia en estos partidos. Espero que mañana nos salga bien", dijo.



Los problemas que ha sufrido el Real Madrid esta temporada son normales para Kroos, que reconoció que "antes de ganar algo tienes que sufrir un poco", y realizó balance en la recta final.



"Sabemos que como equipo y en general no ha sido una temporada muy cómoda ni tranquila, superamos muchas lesiones, a veces hemos estado mejor, otras peor. Ahora estamos en mayo en dos competiciones para ganar y las queremos ganar. Lo que ha pasado hasta ahora no importa, tenemos la posibilidad de pasar a la final y se habla mucho de que estamos cansados, es normal, pero a un partido podemos darlo todo y tenemos la idea de ganar los dos títulos", sentenció.