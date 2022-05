EFE

El exfutbolista internacional francés y del Real Madrid, Christian Karembeu, aseguró este jueves que el delantero madridista Karim Benzema merece hacerse con el Balón de Oro y confía en que el delantero francés se hará con el galardón.



"Se lo merece mucho, como capitán y como líder del grupo. Está haciendo cosas increíbles y marcando goles. Está marcando la diferencia y creo que su rendimiento le hará ganar el Balón de Oro", aseguró Karembeu a la prensa tras colocar el trofeo de la Champions en la 'fan zone' de la UEFA en la plaza del Ayuntamiento de París.



El exjugador, nacido en Nueva Caledonia, ganó este trofeo con la camiseta blanca en la temporada 1.997/1.998 en Ámsterdam ante el Juventus de Turín, y en la 1.999/2.000 frente al Valencia en el estadio de Francia de París, el mismo recinto que acogerá la final este sábado.



"Es emocionante y muy agradable que sea (la final) aquí en Francia ya que en 2000 la ganamos aquí contra el Valencia", recordó.



Karembeu no cree que el Real Madrid parta como favorito en la final a pesar de haber eliminando de manera casi heroica a París Saint-Germain, Chelsea y Manchester City en el Santiago Bernabéu en las diferentes fases.



"Cuando hablamos del fútbol siempre hay sorpresas, en el fútbol no hay milagros, solamente la mente que es donde se toman decisiones y luego las sumas al juego. El conjunto fue muy listo para ganarlo y porque hay talento, una historia y sobre todo un ADN del club donde el espíritu ganador siempre vence", aseguró.



En cualquier caso, confesó: "Soy madridista, siempre voy a seguir al Real Madrid y ojalá que pueda ganar esta final".



Como madridista, el exinternacional confesó también estar "muy triste" por la renovación de Kylian Mbappé con el París Saint-Germain, no obstante, comentó: "No podemos hablar de su decisión. Hoy tenemos que pensar en la final, concentrarnos y ganarla".