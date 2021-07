EFE

Andrea Agnelli, presidente de Juventus, aseguró que recibió una carta de la UEFA en la que se le confirmaba la posibilidad de disputar la próxima Liga de Campeones, pese a las polémicas y a la batalla legal todavía abierta por la creación de la Superliga europea.



"Recibimos, con serenidad, una carta en la que la UEFA nos admite en la 'Champions'. No puedo más que recordar una vez más que, por nuestra parte, existe la voluntad de diálogo para afrontar los problemas del fútbol europeo", afirmó Agnelli en una rueda de prensa organizada en Turín para presentar a la nueva directiva juventina de cara a la próxima temporada.

🎙 Agnelli: "Recibimos una carta en la que se nos admitía para la #UCL. Quiero reiterar nuestra voluntad de diálogo para mejorar el fútbol europeo, no tenemos miedo a las amenazas. Estamos confiados en nuestras acciones legales." — JuventusFC (@juventusfces) July 1, 2021



El presidente del club turinés destacó que no tiene "ningún miedo de las amenazas" de la UEFA, que criticó duramente la decisión de este equipo y de otros once, incluidos el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético Madrid, de lanzar una nueva competición europea para clubes, la Superliga.



El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, amenazó además con excluir a los tres clubes que siguen sin renunciar definitivamente a este proyecto, el Juventus, el Real Madrid y el Barcelona.



"Estamos con confianza de que nuestras acciones legales llevarán a un resultado satisfactorio. El principal éxito sería volver a dialogar para el interés de todos", dijo Agnelli.



Insistió en que, en su opinión, "es necesario reflexionar sobre soluciones alternativas" al actual formato de las copas europeas, y dijo que sigue teniendo aprecio para Ceferin, pese a que este le haya tachado de traidor y mentiroso.



"Con Ceferin siempre tuve una óptima relación, sigo apreciándole. Me parece que con mi dimisión de la presidencia del ECA (Asociación Europea de Clubes) me porté de la manera más correcta. Estoy seguro de que el tiempo arreglará todo tipo de malentendidos", afirmó.