EFE

Junior Firpo, lateral del Barcelona, dijo que a su compañero argentino Lionel Messi le quedan todavía muchos años para continuar siendo el mejor y que "seguirá marcando 'hat tricks' hasta que él decida".



Firpo se rindió de esta manera ante Messi, ausente en la lista del Barcelona para medirse este martes con el Inter de Milán en la Liga de Campeones en el estadio San Siro, y subrayó que es un honor tener la posibilidad de compartir el vestuario con un futbolista que "es seguramente el mejor de la historia".



"Acaba de ganar su sexto Balón de Oro, creo que Leo es el mejor jugador del mundo, seguramente el mejor de la historia. Es un honor para mí jugar con él. Creo que seguirá marcando 'hat tricks' hasta que él decida", afirmó Firpo en la rueda de prensa de la víspera del partido contra el Inter, refiriéndose a las tres dianas anotadas por el argentino contra el Mallorca en la Liga española.

El lateral izquierdo español opinó además que las recientes declaraciones de Messi tras recibir el Balón de Oro, en las que dijo que su retirada se va acercando, han sido sacadas de contexto.



"Las palabras del otro día se sacaron un poco de contexto. Hay Leo para rato, es el mejor y cada domingo demuestra que quiere seguir siendo el mejor", sentenció Firpo, quien está trabajando para mejorar su conexión con el número 10.



"Jordi Alba (ausente en San Siro por lesión) es el mejor socio de Leo, llevan muchísimos años jugando juntos. Yo en los últimos partidos he intentado buscar a Messi. Estamos en ese punto de conocernos, yo trato de mejorar y de encontrar sus movimientos", explicó el lateral campeón de Europa sub-21 con España.



Será la segunda vez en poco más de un año que Firpo pisa el césped de San Siro. Lo hizo con la camiseta del Real Betis en la Liga Europa contra el Milan y se prepara para hacerlo ahora con la elástica del Barcelona, un crecimiento vertical que le enorgullece.



"Imagínate, el año pasado jugué aquí con el Betis, me parecía increíble jugar contra el Milan. Y un año después estoy aquí jugando 'Champions' con el Barcelona. Esperemos hacer un buen partido y llevarnos los tres puntos", destacó.



El cuadro azulgrana encara el duelo de este martes ya clasificado a los octavos de final como primero de grupo, pero Firpo prometió máximo compromiso y ambición.



"Afrontamos cada partido para ganar, aunque no nos juguemos nada. Somos el Barcelona y tenemos que ganar todos los partidos. Aunque falten jugadores importantes, vienen jugadores que no han jugado mucho y es bueno que todos podamos disfrutar de la 'Champions'", dijo.



Firpo reconoció que, tras jugar como titular los últimos cinco partidos oficiales del Barcelona, le va a doler perder el puesto cuando regrese Jordi Alba.



"Cuando uno viene jugando, evidentemente está claro que la habrá (un poco de decepción). Yo intento hacerlo lo mejor posible cada partido para que el míster luego decida", afirmó.



"Me encuentro en buen punto físicamente. Son unos meses difíciles, porque cambié completamente de estilo de juego. Ahora juego alrededor de los mejores del mundo, siempre tienes que rendir al máximo para estar al nivel del Barcelona, que es alto", aseguró.