La semifinal italiana de la Liga de Campeones que disputarán en mayo el Inter de Milán y el AC Milan tendrá que ser televisada en abierto, al ser considerada "un acontecimiento de especial importancia para la sociedad", anunció la Autoridad Garante de las Comunicaciones (AGCOM) de este país.



El duelo milanés que se disputará en el estadio Giuseppe Meazza por partida doble debe "difundirse gratuitamente, en directo o en diferido, de forma total o parcial", al formar parte de ese tipo de eventos "especiales" para los cuales "los prestadores de servicios garantizarán" su "difusión no codificada".



El organismo recuerda que forman parte de esos acontecimientos la transmisión en abierto de "la final y las semifinales de la Liga de Campeones y de la Liga Europa si participan equipos italianos", como en este caso, indica la AGCOM en una comunicado.

La ida y la vuelta de la semifinal se disputarán el 9 y el 16 de mayo próximo.



Por ello, añade, de acuerdo al marco jurídico y reglamentario vigente, la semifinal milanesa "no puede ser transmitida en exclusiva y sólo de forma codificada, con el fin de garantizar al menos al 80% de la población italiana la posibilidad de seguirlo gratuitamente sin costes adicionales".

"Dado que los derechos de emisión de la primera etapa de la competición son propiedad exclusiva de Amazon Prime Video, ésta está obligada a activar el procedimiento que la resolución sobre la lista de eventos prevé en estos casos, formulando una propuesta de cesión, en condiciones de mercado justas, razonables y no discriminatorias, de los derechos que permitan la retransmisión de dicho acontecimiento en las condiciones establecidas", se explica en la nota.



En el caso de que "ningún organismo de radiodifusión capacitado haga una oferta o no la haga en condiciones de mercado justas, razonables y no discriminatorias, el organismo de radiodifusión titular de los derechos tendrá derecho a ejercerlos no obstante las condiciones establecidas", señala.



El último duelo milanés en semifinales de la Liga de Campeones se disputó hace 20 años, en la temporada 2002-03, cuando el Milan de Carlo Ancelotti se impuso a su vecino 'nerazzurro' dirigido por el argentino Héctor Cúper y levantó la 'orejona'.