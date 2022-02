EFE

Según las pruebas de Diego Simeone, el mexicano Héctor Herrera puede tener este miércoles continuidad en el once titular en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United; una prueba de fuego para el Atlético de Madrid frente a la crisis de las últimas semanas, aligerada en parte por el triunfo del pasado sábado contra el Osasuna en El Sadar.

A horas del trascendental compromiso europeo, el centrocampista conversa con la Agencia EFE sobre el momento del equipo, el vestuario, Cristiano Ronaldo, la Liga de Campeones, el presente y el futuro. No ha recibido ninguna comunicación del Atlético de Madrid para seguir más allá del próximo verano, cuando termina su contrato.



A él le "encantaría seguir" en el club rojiblanco, aunque se vaya "jodido a casa" cuando no juega o aunque apenas haya sido como titular en este curso: tan solo cuatro partidos de los 29 que ha estado disponible para Simeone.



P: ¿Cómo está el equipo después de ganar en Pamplona?



R: "Muy bien. Yo creo que era necesaria la victoria, conseguir los tres puntos, para darnos un poco de tranquilidad, un poco de confianza, sobre todo para enfrentar este partido (contra el Manchester United) de la mejor manera".



P: ¿Qué cambió en el Atlético ante Osasuna?



R: "Era más un tema de ánimos, de fuerza, de entrar convencidos al campo. Creo que el equipo reaccionó muy bien tras la derrota que tuvimos en casa (0-1 contra el Levante, el pasado miércoles).



P: ¿Han sido semanas difíciles con estas secuencias de derrotas? ¿Cómo ha vivido todo eso el vestuario? ¿Cómo lo han gestionado?



R: "Es verdad que cuando los resultados no te acompañan y las cosas no salen como tú lo esperas, se puede crear un poco de intranquilidad, pero creo que es el momento en el que más tranquilidad debes de tener y de trabajar. El grupo está bastante maduro y consciente del momento que estamos viviendo, que no es muy bueno, y ha afrontado la situación con madurez y con trabajo, que es lo único que creo yo que nos puede sacar adelante".



P: Habla de grupo. ¿Cómo es y cómo está el vestuario del Atlético?



R: "Los resultados han sido negativos y se puede pensar que el grupo está mal o que está separado, pero no. Para empezar, hay un grupo espectacular de personas, de seres humanos, y creo eso dentro del fútbol es importante y es difícil encontrar un grupo así como éste. Y unidos, sobre todo, que creo que es muy importante. El grupo está bien, está tranquilo, está unido y con ganas de querer que las cosas salgan bien".



P: ¿Cómo está Simeone? ¿Cambia en momentos que los resultados no salen?



R: "Es normal. Todos somos así. Incluso, cuando juegas o no juegas tu estado de ánimo es diferente. Yo creo que él es igual, cuando gana, cuando pierde y cuando empata, que su estado de ánimo será diferente. En ese aspecto, él siempre se muestra igual y yo creo que debe de estar tranquilo, sobre todo por el trabajo que se hace dentro del grupo".



P: Usted, a nivel personal, está teniendo menos participación y continuidad en el equipo en esta temporada ¿Cómo se encuentra con esta situación?



R: "Es difícil porque uno siempre quiere jugar, ser protagonista, participar y todo. Yo por lo menos intento estar tranquilo y trabajar para cuando me toque jugar y me toque alguna oportunidad poderla aprovechar. La verdad que muchas veces voy jodido casa, que es donde uno puede ser como es o expresar lo que sientes. Y yo, de verdad, que en casa también con mi mujer hablo muchísimo de este tema, sobre todo cuando no juego, cuando tengo poca participación. Es difícil asimilar que no estás participando, que no te toman en cuenta. Es difícil llegar a casa y estar con el mismo ánimo, pero la verdad que, gracias a Dios, en ese aspecto estoy tranquilo y tengo una persona detrás de mí que también siempre está animando. Creo que en ese momento la familia es súper importante".



P ¿Ha notado mucha la diferencia respecto al Oporto, cuando era el capitán y un jugador importante?



R: "Obviamente, cuando tienes participación es diferente. Ahí era el capitán. Jugaba siempre. Tienes otro tipo de estrés o de presión. Son facetas diferentes, pero yo, desde el punto donde me toca estar, lo disfruto. También disfruto en la faceta que estoy ahora, que no me toca participar mucho, intento disfrutar el día a día para llevarlo más tranquilo y poder estar preparado para cuando me toque".



P: ¿Por qué no ha logrado consolidarse en el once del Atlético?



R: "No sé. Si sea la forma de jugar mía o que no me he adaptado al cien por cien de la forma que el 'míster' me lo pide. Hay mucha competencia. También es verdad. No sé. La verdad que no lo tengo claro el por qué no he podido ser un fijo dentro del equipo. Es difícil y tampoco soy el tipo de jugador que está encima del 'mister ' diciéndole 'por qué no juego, por qué esto, por qué lo otro...'. Cuando me toca jugar, sé que tengo que estar preparado y ayudar al equipo cuando me toque".



P: Después del buen partido que hizo en Pamplona ¿Se ve con opciones de repetir en el once y tener continuidad contra el Manchester United?



R: "Intento estar preparado siempre para cuando me toque poder aprovechar la oportunidad y ayudar al equipo. Obviamente, siempre tengo la ilusión de jugar. Y un partido como es este en 'Champions' pues con mucha más ilusión y muchas más ganas. Tengo que trabajar y seguir trabajando y estar preparado por si me toca jugar otra vez".



P: La Liga de Campeones ha sido en los últimos años un desafío muy importante en el club, con dos finales perdidas ¿Eso se sigue percibiendo en la plantilla, ese anhelo de ganarla?



R: "Es la competición más grande que puedes participar como club. Es obvio que todos los equipos la quieren ganar. Hay siempre ese deseo de hacer las cosas bien y ganarla. Si no tenemos esa ilusión o ese deseo de querer ganarla para qué participamos. Ese deseo, esa ilusión siempre existe. Ha sido muy difícil para el Atlético, sobre todo perdiendo dos finales. Creo que eso te ilusiona todavía más quererla ganar y querer participar en ella".



P: ¿Qué cualidades destaca del Manchester United?



R: "Tiene jugadores individualmente muy buenos, que son muy rápidos, técnicamente muy buenos y eso es lo que más destacaría de ellos. Aunque no esté pasando por el mejor momento como club, siempre van a ser peligrosos".



P: Háblenos de Cristiano Ronaldo ¿Cómo le ve? ¿Cómo se le puede parar?



R: "No hay palabras para definirlo ni a él ni a los otros jugadores. Es un jugador que lo ha ganado todo, un competidor y eso es de admirarse. Son jugadores peligrosos que en cualquier momento despiertan. Es uno de esos jugadores que no se puede decir que no pasa nada, sobre todo en la Liga de Campeones, que siempre ha demostrado que es una de sus competiciones favoritas".



P: ¿Preocupa Cristiano Ronaldo por lo qué es como jugador o más por el momento del equipo en su defensa?



R: "Hay que estar atentos a lo que él es como jugador y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo tanto defensiva como ofensivamente".



P: ¿Cuáles son las causas de haber encajado más goles en contra en esta temporada que en las anteriores completas?



R: "Entre nosotros lo hablamos. Tenemos que ser más fuertes defensivamente, sobre todo porque hemos encajado muchos goles. El otro día dejamos la portería a cero y hemos estado muy juntos, muy unidos, muy fuertes, yendo todos hacia el mismo camino. Creo que es el camino al que tenemos que volver, sobre todo porque es algo que caracteriza al club, a la forma de jugar de nosotros. Creo que eso es lo más importante".



P: Usted termina contrato con el Atlético esta temporada ¿Le ha transmitido el club algo? ¿Ha hablado con usted para seguir? ¿Cómo se plantea su futuro?



R: "No hemos hablado nada de contratos, de si podíamos renovar, si quería salir... Nada. En ningún momento. No hemos tenido comunicación por lo menos conmigo, no sé si con mi empresario ha hablado algo. La verdad que desconozco esa situación. Estoy súper tranquilo y seré jugador del Atleti hasta el verano, si tengo que ser más pues lo seré y sino seguiré siendo un profesional hasta que acabe el contrato".



P: ¿Usted tiene alguna preferencia personal? ¿Quedarse en el Atlético o probar en algún otro equipo?



R: "Si me preguntas qué es lo que tú quieres, a mí me encantaría quedarme... Y mira que yo quiero jugar, quiero tener más participación, pero, si fuera por mí, me quedaría con mucho gusto".



P: ¿Se plantea volver algún día a jugar en la Liga mexicana?



R: "Sí. A veces lo pienso, porque es mi país, mis hijos tampoco han vivido en México, está mi familia y uno siempre quiere estar cerca de mi familia, pero creo que todavía no es el momento. Espero que pueda quedarme algunos años por acá".