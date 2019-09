EFE

El centrocampista mexicano del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, desveló que el técnico rojiblanco, Diego Simeone, fue el que le mando a rematar en el minuto 90 el saque de esquina, que el internacional mexicano convirtió en el definitivo empate (2-2) ante el Juventus.



"En el último tiro de esquina él es el que me ha dicho que entre a rematar, él es el que me ha dicho que entre, porque yo me estaba quedando siempre en el rebote. A lo mejor confía plenamente en todos los jugadores que tiene", señaló Herrera en declaraciones a Movistar Plus.



Un tanto que sirvió para redondear el encuentro del jugador mexicano, que debutó con el Atlético, tras sustituir al ghanés Thomas Partey a falta de cuarto de hora para la conclusión del encuentro.



"Estoy muy contento por debutar primero y después por poder ayudar al equipo", indicó Herrera, que destacó la importancia del empate cosechado ante el Juventus, en un encuentro en el que los italianos llegar con una ventaja de 0-2 en el marcador.



"Creo que es importantísimo no dejar puntos por el camino. Obviamente queríamos ganar, pero creo que el empate es bastante bueno por lo complicado que es el rival y creo que por partes del partido hemos sido superiores", añadió el jugador atlético.



Héctor Herrera que confía en que el tanto firmado ante el Juventus le permita gozar en los siguientes oportunidades de las que ha gozado hasta ahora.



"No es fácil; uno siempre quiere jugar y ser protagonista, pero es parte del juego, uno tiene que trabajar, tener paciencia y cuando llegue su oportunidad aprovecharla", concluyó Herrera