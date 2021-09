EFE

El español Ander Herrera considera "injusto" que al París Saint-Germain (PSG) se le "exija" ganar la Liga de Campeones, algo que no sucede, a su juicio, en ningún otro club de Europa.



"A ningún otro equipo de Europa se le exige ganar la Liga de Campeones. En nuestro caso es una presión injusta. Pero lo aceptamos como algo natural. Si la tenemos es porque se espera lo mejor de nosotros. A mí me gusta, pero ganar la Liga de Campeones es un sueño, nunca puede ser una obligación", dijo la víspera del duelo contra el Manchester City.



El centrocampista aseguró que hay una docena de equipos que "sueñan" con ganar la Liga de Campeones, pero asumió que el PSG es "especial" y que afronta esa responsabilidad "con mucho placer".



Desde que el club pasó a manos qataríes hace diez años los propietarios exigen ganar la máxima competición europea y los trofeos nacionales no sirven para justificar la temporada.



El ex jugador del Athletic de Bilbao aseguró respetar mucho al City, pero señaló que no será el primer gran test del año para su equipo.

"No es un partido definitivo. Es un gran rival y les respetamos como a los otros. Tenemos que salir a demostrar que queremos ganar", dijo.



En ese sentido, Herrera señaló que el PSG debe "tener la personalidad" de disputar la posesión al equipo de Pep Guardiola, que ha hecho de eso su principal seña de identidad.



Para ello, animó a inspirarse en los dos partidos del año pasado contra el City en semifinales, en los que perdieron pero tuvieron el dominio en varias fases del partido.



"Tenemos que jugar como en esos momentos, pero ser más efectivos y marcar las ocasiones que nos procuremos. Contra un equipo como el City, cuando tienes ocasiones, tienes que matar", dijo.





Además, destacó que el equipo inglés presiona muy arriba, lo que "puede hacer que deje espacios atrás y el PSG tiene jugadores que con espacios te pueden dar ventaja".



El español señaló que el PSG está "progresando" y asumió su papel de trabajador en un equipo de grandes figuras: "Tenemos estrellas, pero necesitamos detrás un bloque fuerte, que combata para ellos, que les respalde, les ayude a marcar la diferencia. Estoy orgulloso y es un placer jugar con estos futbolistas increíbles".