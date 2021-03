EFE

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, ponderó el nivel que siguen mostrando los veteranos del equipo como él mismo, Luka Modric, Karim Benzema o Toni Kroos asegurando que la gente “tiene que valorar el rendimiento más que la edad de cada uno”.



“Siempre lo he dicho, cuando llevas tantos años cuidándote, lo que siembras lo acabas recogiendo. No se puede juzgar a nadie por el DNI. Estamos felices donde estamos e intentamos dar el máximo nivel. La gente tiene que valorar el rendimiento más que la edad de cada uno”, dijo en Movistar + tras el encuentro.



Un Sergio Ramos que analizó el 3-1 con el que se impusieron al Atalanta para estar en cuartos de final de la Liga de Campeones: “Conseguimos el objetivo que era pasar con un buen resultado. Teníamos el resultado bueno de la ida, pero no lo hemos tenido presente. Hemos salido con ambición de ganar el partido y dominar el balón y el control del juego. Hemos tenido para generar algún que otro gol. Contentos con el resultado y con el pase. Queda mucha temporada y este es el camino”, declaró.



El central analizó también el sistema de tres centrales por la que volvió a optar Zinedine Zidane: “Dependes un poco del otro equipo y nos sabíamos cómo iban a presionar ellos. Había esa duda, pero como dices lo hemos resuelto rápidamente y hemos dominado con tres centrales atrás, que es lo que queríamos. Hemos preferido jugar con este sistema y ha salido muy bien. Ellos casi no han tenido ocasiones claras”, comentó.



Un Sergio Ramos que anotó, de penalti, el segundo tanto que dio tranquilidad a los suyos y que quiso dedicar a su mujer, Pilar Rubio, que cumple años este miércoles, y a su fisio y preparador físico que están con él día a día, especialmente tras la operación de rodilla a la que se sometió en febrero.



“El ‘Panenka’ siempre es algo que está presente, pero quizá no era la opción más idónea para el partido de hoy. Era importante meter el segundo gol, no se puede subestimar al rival. Contento por volver a jugar en ‘Champions’ y contribuir con un buen rendimiento”, aseguró.



El capitán del Real Madrid lamentó ante los micrófonos la ocasión fallada por Vinicius Junior tras marcharse de varios defensas: “Se acaba lamentando porque es triste que después de haber hecho casi lo más difícil no termine con gol. Se lo merecía. Me tiro más por un dolor interno que por otra cosa. Ha hecho un gran partido. No es el que meta el gol, es un trabajo colectivo y es muy positivo que todos tengan ese ritmo para lo que se viene”.



Por último, Sergio Ramos insistió en que no tiene noticias de su renovación más allá de esta temporada: “Cuando haya alguna novedad seré el primero en contarla”, concluyó.