EFE

Erling Haaland, delantero del Manchester City, afirmó que el conjunto inglés le fichó para ganar la Champions League por primera vez.



El delantero noruego anotó cinco goles este martes ante el RB Leipzig, convirtiéndose en el tercer jugador en la historia en conseguirlo en la Champions, y clasificó al equipo mancuniano a los cuartos de final de la máxima competición continental, esa que no ha ganado nunca el City.



"Por supuesto que el club quiere ganar la Champions League", dijo Haaland. "Han ganado cuatro de las últimas cinco Premier League. No me trajeron para ganar la liga, porque ya saben cómo ganarla".



"Así que puedes leer entre líneas. Estoy aquí para ayudar al equipo a mejorar más y a ganar la Champions League por primera vez", añadió el noruego, que lleva 39 goles en 36 partidos esta temporada, lo que le convierte en el máximo goleador, en un mismo curso en la historia del City.



El City clasificó a los cuartos de la Champions en las seis últimas temporadas, pero solo ha alcanzado las semifinales en dos ocasiones, cuando perdió la final contra el Chelsea en 2021 y la campaña pasada, cuando cedió con el Real Madrid en semifinales.