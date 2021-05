EFE

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que ha estado más en el club inglés que en otros porque le da todo lo que necesita.

El técnico español, que renovó recientemente dos años más con el City, ya lleva cinco temporadas en el club inglés, más de las que pasó en el Barcelona y el Bayern Múnich.



"Le dan al entrenador todo lo que necesita. Por supuesto inversión, amigos. Los jugadores saben que todo el mundo me apoya en el club, en la directiva. Estoy cómodo. Lo tengo todo. No puedo pedir más para hacer mi trabajo. Compartimos las victorias, las derrotas. Cuando perdemos no me culpan a mí, igual que cuando ganamos no soy yo el responsable. Así trabajamos aquí", explicó.

Sobre la final de la Liga de Campeones, la primera de la historia del City y la tercera de su carrera como entrenador, Guardiola apuntó que es "un privilegio" estar en ella.



"Cuando empecé mi carrera no esperaba ni jugar una sola final. Sé lo que les voy a decir a mis jugadores. Al que esté nervioso o ansioso le diré que es lo normal. Cada uno intentará manejarlo de la mejor manera posible. El que esté tranquilo y relajado, también es normal", apuntó.



"Hay que sufrir para ganar las finales. En muchos momentos hay que se resiliente, porque sabes que son momentos que van a pasar", apostilló Guardiola.