EFE

El Ajax volvió este martes a la Liga de Campeones con un partido ilusionante que dominó de principio a fin y en el que venció por 3-0 al Lille gracias a los goles del Quincy Promes, Edson Álvarez y Nicolás Tagliafico.



El equipo que sorprendió la pasada temporada eliminando al Real Madrid y al Juventus regresa a la máxima competición europea con unas buenas credenciales. Mostró una superioridad apabullante frente al Lille y no le dio opción alguna.



Ten Hag no pudo contar ni con el defensa Noussair Mazraoui ni con el centrocampista Donny van de Beek, ambos lesionados. Para la defensa eligió a Danny Blind, que esta temporada está jugando unos metros más atrás, mientras que de lateral derecho alineó a la joven promesa de 18 años Sergiño Dest, recientemente renovado.



En el centro del campo, la pareja mexicano-argentina formada por Edson Álvarez y Lisandro Martínez dio unos excelentes resultados, mientras que el tridente ofensivo formado David Neres, Hakim Ziyech y Dusan Tadic, con la cobertura del exsevillista Promes, volvió a funcionar. Afortunadamente para la hinchada local, no echaron de menos ni a Frenkie de Jong ni a Matthijs de Ligt.





El partido comenzó como se esperaba, con el Ajax volcado en el juego ofensivo y el Lille atrás esperando al contraataque, buscando la efectividad del joven nigeriano Victor Osimhen. No obstante, la escuadra francesa sacrificó precisión por rapidez y apenas propició jugadas que pusieran en peligro al portero Onana.



En la primera parte el Ajax mantuvo el control. Su posesión de la pelota fue superior al 60% y mostró más seguridad a la hora de conectar los pases.



Un buen disparo de Hakim Ziyech que se fue a la madera en el 13 fue premonitorio de lo que vendría cinco minutos después. El centro del argentino Nicolás Tagliafico fue directo a la cabeza de Promes, que remató con maestría a la base del palo y marcó el primero del Ajax.



El Lille reaccionó de forma tímida, poco a poco, y su mejor ocasión de la primera parte llegó en el 44, cuando Bamba le dio un pase de la muerta a Ikoné. Su remate raso lo repelió Onana con el pie izquierdo y el rebote no fue aprovechado por Osimhen, que la mandó demasiado arriba.



Las esperanzas del conjunto galo por darle la vuelta al marcador fueron arrancadas de cuajo por los locales nada más comenzar la segunda parte. El mexicano Álvarez recibió en el área un pase casi vertical de Neres, dejó que el esférico corriera unos metros y, con la diestra, hizo un disparo cruzado que terminó en el fondo de la red.





A pesar del tanto, los visitantes no cambiaron de estrategia. Lo siguieron intentando al contrataque debido a que los hombres de Ten Hag, que en su búsqueda del tercero, dejaron algunos espacios atrás, pero ni Bamba ni Ikoné ni Osimhen estuvieron finos. El buen posicionamiento de Onana bajo los palos abortó sus disparos.



El Ajax continuó erre que erre y sus esfuerzos tuvieron premio, por segunda vez en el encuentro, gracias a un gol de cabeza. En un córner botado por Ziyech, la defensa francesa no vio llegar al más bajito de la clase, Tagliafico, que con sus 1,73 corrió con furia hacia el esférico y lo remató con la testa, batiendo al guardameta por arriba.



El entrenador Christophe Galtier introdujo entonces a un doble cambio en un desesperado intento por hacer reaccionar a los suyos. Entraron al campo Luiz Araújo y Yusuf Yazici en lugar de Renato Sanches y Jonathan Ikoné, pero fue en vano. El primero careció de garra, pues sus chutes no fueron peligrosos, y al segundo le faltó suerte, ya que mandó uno de sus disparos a la madera.



El Ajax, ya con los deberes hechos, se dedicó a dormir el partido hasta el pitido final. Los de Ten Hag cosechan los primeros tres puntos, una victoria que les permite, de momento, coliderar el grupo H junto al Valencia.