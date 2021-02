EFE

Gian Piero Gasperini, técnico del Atalanta, restó importancia a las bajas con las que el Real Madrid llega a la cita de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Gewiss Stadium de Bérgamo y advirtió de que el conjunto madridista "se transforma" en la Copa de Europa.



"Nunca pensé que el Madrid es vulnerable. En 'Champions' se transforma, por ejemplo en Milán contra el Inter hicieron un partido de grandísima calidad y personalidad. No creo mucho en las ausencias. Es un equipo más humilde, algo que supone una calidad", afirmó Gasperini en la rueda de prensa de la víspera.



"Supo ganar partidos consecutivamente en un momento de dificultad por las bajas. Creo que por estas razones mañana (por el miércoles) será un partido difícil de interpretar", prosiguió.



El Real Madrid visita al Atalanta con una larga serie de bajas, sin el capitán Sergio Ramos, el francés Karim Benzema, el belga Eden Hazard, los brasileños Rodrygo Goes, Eder Militao ni Marcelo, ni el uruguayo Fede Valverde, entre otros.



Más que como un límite, Gasperini interpretó la larga lista de bajas del Madrid como un elemento que aumentará su concentración.

"Tenemos que tener mucho cuidado, estoy seguro de que nos mediremos con un equipo incluso más centrado, más atento. Es un partido de importantísimo nivel. La eliminatoria se jugará en los dos partidos", dijo.



El técnico del Atalanta tiene mucho aprecio por Zidane como jugador y como entrenador y contó una anécdota sobre cuando trabajaba en los juveniles de la Juventus y veía a "Zizou" hacer maravillas con el primer equipo.



"Estaría preocupado si este miércoles jugara Zidane, afortunadamente estará en el banquillo. Lo que vi hacer a Zidane lo vi hacer a pocos jugadores en el mundo. Tuve la suerte de que cuando entrenaba en la cantera del Juventus, él estaba en el primer equipo y pude ver sus capacidades. Fue extraordinario, un jugador que en este momento no tiene comparación", dijo.



"Luego cuando pasó a ser entrenador siguió ganando competiciones importantes. Tiene el ADN del fútbol en sus venas, es un 'crack' en este deporte", agregó.



Gasperini definió la cita del Gewiss Stadium como la "más prestigiosa" de la historia del Atalanta, que disputa la Liga de Campeones por segunda vez., y pidió a sus jugadores no cambiar sus características en el cruce con el Madrid.



"Es el partido más importante por el prestigio que tiene el Real Madrid, aunque en estos años nos enfrentamos al City, al Liverpool, con equipos que en los últimos años hicieron hasta algo más. No pasamos por momentos fáciles, pero eso nos ayudó en competiciones internacionales y en liga. Seguro que de estos partidos vamos a salir enriquecidos, con algún conocimiento más", dijo.



"No podemos cambiar nuestras características, que nos permitieron llegar hoy a la Liga de Campeones y a ser competitivos en el campeonato", prosiguió.



Opinó además que sus jugadores llegan "libres, serenos, sin el favor del pronóstico" al duelo con el Madrid, pero al mismo tiempo con grandes ambiciones de pelear por el pase de ronda.



"Estamos libres, serenos, no tenemos el favor del pronóstico, no tenemos la obligación de progresar, pero queremos medirnos con este equipo para entender nuestro real valor. Tenemos ambición, pero al mismo tiempo estamos en condición de dar el máximo, y eso ya es una ventaja", aseguró.



"Debemos mantener nuestra identidad. Ser ambiciosos no significa ser arrogantes. Debemos disfrutar de este partido, sabiendo que no podemos ser considerados un equipo 'top' como alguien quiere que se piense", concluyó.