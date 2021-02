EFE

El delantero del Barcelona Antoine Griezmann admitió que "no es la imagen" que el conjunto azulgrana quiere "dar" la mostrada en el 1-4 ante el Paris Saint-Germain en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones:



"Ellos fueron superiores. Nosotros tuvimos alguna oportunidad, pero no hicimos nuestro mejor partido. Necesitábamos hacer un partido perfecto y no lo hicimos", añadió Griezmann en declaraciones a Movistar+.



A pesar del resultado, el delantero francés consideró que "hay que trabajar e intentarlo hasta el último segundo" y aseguró que el Barcelona irá a París "a ganar y a intentar pasar, no vamos a ir de visita".



Aunque opinó que "hubo un momento en el que" el Barcelona estuvo "mejor que el PSG", reconoció que "es duro que te hagan cuatro goles en casa".