El meta belga Thibaut Courtois y el extremo brasileño Vinicius Júnior, jugadores del Real Madrid, y Rodri Hernández, mediocampista del Manchester City que marcó el gol del triunfo en la final ante el Inter Milan, figuran en el once de la temporada de la Liga de Campeones 2022/23.



El conjunto de Pep Guardiola, que logró en Estambul su primer título en la máxima competición europea, acapara la mayoría de los once elegidos por el panel de observadores técnicos de la UEFA.



Los once elegidos son: Courtois (Real Madrid), Walker (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Bastoni (Inter), Di Marco (Inter); Stones (Manchester City), Rodri (Manchester City), De Bruyne (Manchester City); Bernardo Silva (Manchester City), Haaland (Manchester City) y Vini Jr (Real Madrid).

👕✨ ¡Y este es el 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗱𝗮 de la Champions 2022/23 elegido por el Panel de Observadores Técnicos de la UEFA!



👕✨ ¡Y este es el 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗱𝗮 de la Champions 2022/23 elegido por el Panel de Observadores Técnicos de la UEFA!

Rodri, además, ha sido elegido por el panel mejor jugador de la temporada de la 'Champions', en la que ha jugado doce partidos, ha marcado dos goles, ha tenido una eficacia en el pase de 93,8%, ha cubierto una distancia de 134,8 kilómetros y a una velocidad máxima de 31,6 km/h.



El mejor jugador joven ha sido el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, extremo del Nápoles italiano de 22 años, que ha sido una de las grandes sensaciones de la campaña, tanto en la competición europea como en la Serie A.



El panel también ha elegido los diez mejores goles del curso, liderados por el que logró el noruego Erling Haaland a su ex equipo, el Borussia Dortmund, en la segunda jornada de la fase de grupos en la victoria del City por 2-1.



En la relación también están Kylian Mbappé (PSG-Juventus 2-1, primera jornada; y Juventus-PSG, 1-2, sexta jornada), Leo Messi (Benfica-PSG, 1-1, tercera jornada), Darwin Núñez (Liverpool-Real Madrid, 2-5, octavos), Alejandro Grimaldo (Benfica-Maccabi Haiffa, 2-0, primera jornada), Vini Jr (Real Madrid-Manchester City, 1-1, semifinales), Kevin de Bruyne (Real Madrid-Manchester City, 1-1, semifinales), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund-Chelsea, 1-0, octavos) y Rodri Hernández (Manchester City-Bayern Múnich, 3-0, cuartos).