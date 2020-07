GOAL

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha informado, mediante comunicado oficial, que levanta la suspensión al Manchester City, que podrá jugar en Europa las dos próximas temporadas. Por contra, el conjunto inglés deberá abonar una multa de 10 millones de euros.

El comunicado oficial publicado por UEFA dice lo siguiente:

UEFA takes note of the decision taken by the Court of Arbitration for Sport to reduce the sanction imposed on Manchester City FC...