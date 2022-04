EFE

El centrocampista brasileño Carlos Henrique Casemiro, quien sufrió en el entrenamiento del lunes un problema muscular en la parte posterior del muslo de la pierna izquierda, tiene, a cuatro días de la ida de semifinales de Liga de Campeones entre Real Madrid y Manchester City, difícil llegar a dicho encuentro, según pudo saber EFE de fuentes del club.

El ’14’ del conjunto blanco volvió a entrenar en el gimnasio durante este viernes y sería una baja importante para el italiano Carlo Ancelotti, ya que ha contado con él en el 89.5% de los minutos esta temporada entre LaLiga Santander y la ‘Champions’.



Además, a pesar del gran nivel mostrado por el galo Eduardo Camavinga frente a Osasuna ejerciendo de pivote, el Real Madrid no tiene un relevo natural de Casemiro en la primera plantilla.



Eso sí, Ancelotti ya sabe lo que es no poder contar con Casemiro en un gran día de la Liga de Campeones, como fue la vuelta de octavos de final frente al París Saint-Germain, y que acabe bien, como pasó con la remontada histórica (3-1, 3-2 en el global) frente a los galos.



En dicho encuentro fue el alemán Toni Kroos, de características muy diferentes al brasileño, el que ejerció de ‘5’ en el inicio, pero el experimento no salió bien y se fue al banquillo en el minuto 57 por el mencionado Camavinga. Cuatro minutos después, el primer tanto de su compatriota Karim Benzema inició la remontada.



El francés podría ser la opción por la que se decante Ancelotti, aunque su facilidad para ver cartulinas le ha pasado factura en lo que va de temporada. Contra Espanyol, Osasuna (ida) y Sevilla fue titular, pero el recibir amarilla de forma prematura le dejó en el banquillo al descanso.



En la vuelta contra Osasuna tardó cinco minutos en ver cartulina, por una falta inexistente, pero sin embargo se repuso y firmó su mejor partido con la camiseta del Real Madrid. A sus 19 años, podría tener su gran oportunidad en ‘Champions’ si la evolución de las molestias de Casemiro no mejora de forma exponencial.



Dentro de la lista de ausencias a cuatro días de jugar en Manchester, la resonancia al austríaco David Alaba se pospuso de este viernes a mañana sábado, y será entonces cuando se conozca el alcance de las molestias en el aductor derecho del central y sus opciones de disputar una ida de semifinales a las que se espera que pueda llegar el galo Ferland Mendy.



El lateral izquierdo será duda hasta última hora, pero hay confianza dentro del club en que el buen progreso que está mostrando le quite un dolor de cabeza a Ancelotti.