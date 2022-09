EFE

Con un desacertado Alexis Sánchez, cambiado a la hora de partido, el Olympique de Marsella cedió en su feudo del Vélodrome ante un efectivo Eintracht de Frankfurt (0-1) y complicó su camino hacia los octavos de final de la Liga de Campeones.



Un gol del danés Jesper Lindstrom al filo del descanso fue suficiente para dejar el casillero de los marselleses a cero. En el grupo D, son colistas, por detrás del líder Sporting de Portugal (6 puntos), Tottenham y Eintracht, ambos con tres enteros.



Poco inspirado en ataque, el OM de Igor Tudor firmó un encuentro irregular que enmendó en el segundo tiempo, cuando tuvo un par de claras ocasiones. A sus rivales alemanes les bastó con dosis de pragmatismo para ganar el encuentro.



El Vélodrome de Marsella, un estadio vibrante donde los haya, se volcó con su equipo, sobre todo en un primer tiempo en el que fue de más a menos.



La intensa presión que el equipo de Igor Tudor suele aplicar a sus rivales fallaba. Los locales tenían el balón, pero funcionaban a tirones, mientras sus rivales teutones aguantaban sin demasiado sofoco.



Los vigentes campeones de la Liga Europa se mostraron incisivos en los pocos ataques claros que fabricaron. Así ocurrió justo cuando el primer periodo bajaba el balón.



Una combinación del Eintracht en el último tercio terminó con un torpe despeje del francés Rongier, quien, involuntariamente, asistió a Lindstrom. El danés batió dentro del área y con un disparo cruzado al español Pau López. Ventaja alemana en el minuto 43 con solo un 37 % de la posesión.



El Marsella, por su parte, acabó el primer acto lamentándose de una ocasión con la testa del defensa argentino Balerdi, a falta del impacto ofensivo de Alexis Sánchez y de Dimitri Payet, por fin titular con Tudor.



La hinchada del Olympique de Marsella no desfallecía, a pesar de las imprecisiones de sus jugadores. Nada contento con lo que veía en el terreno de juego, Tudor optó a la hora de juego por una decisión radical y pitada por el Vélodrome: Quitar a sus tres hombres más adelantados y, probablemente, los de más calidad.



Alexis Sánchez, Payet y el brasileño Gerson dejaron su lugar al colombiano Luis Suárez, al turco Cengiz Under y el francés Amine Harit, respectivamente.



Los cambios dieron la razón al técnico croata y en 10 minutos los campeones de la Champions League de 1993 tuvieron más ocasiones claras que en la hora anterior, pero Rongier, primero, y después, Luis Suárez, remataron mal dos claros centros en el corazón del área.



Pero el suflé no se extendió más de un cuarto de hora. El meta español Pau López evitó al Marsella una derrota mayor con dos buenas intervenciones.