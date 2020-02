EFE

El "muro amarillo" de Dortmund se desplegará para tratar de detener a la maquinaria del París Saint-Germain, que retoma la Liga de Campeones en posición envidiable, pero con las dudas que siempre llegan a las orillas del sena cuando vuelve esa competición.



Mientras el Borussia aspira a que Europa les coloque en los buenos raíles, en París el duelo llega con una sensación de "cara o cruz".



Los de Thomas Tuchel, que regresará al estadio donde conoció la élite del fútbol europeo, necesitan un partido de envergadura para conocer si su amplio dominio en Francia es suficiente para la competición continental.



Todo apunta a que el técnico germano contará con su estrella Neymar, tras las dudas mostradas hace unos días, lo que no parece tan claro es si estará en el elevado estado de forma en el que jugaba hace unas semanas.



Un techo que parece estar tocando Pablo Sarabia, alabado por su entrenador y candidato al once de salida, junto a Neymar, Kylian Mbappé y Ángel di María, lo que dejaría en el banquillo al argentino Mauro Icardi y al uruguayo Edinson Cavani.

Las cosas parecen más claras en el centro del campo parisiense, con el retorno de Marquinhos al puesto de centrocampista de recuperación junto a Marco Verratti.



El Borussia Dortmund llega al duelo de ida contra el PSG en una temporada en la que el juego del equipo se ha caracterizado por las oscilaciones entre grandes partidos en los que los dirigidos por Lucien Favre se muestran intratables y otros en los que se ven castigados por los propios errores.



Los problemas del equipo están ante todo en la zona defensiva. Hacia adelante, la potencia goleadora del Dortmund se ha mostrado a lo largo de la jornada y además, tras la pausa de invierno, se ha visto reforzada por la llegada de Erling Haaland.

