EFE

El Borussia Dortmund se aseguró este martes el punto que le faltaba para clasificar a los octavos de Champions League con un empate sin goles ante el Manchester City, gracias en parte a su portero Gregor Kobel que le paró un penalti a Ryann Mahrez en la segunda parte.



Sin embargo, en los primeros 45 minutos el Dortmund tuvo sus ocasiones para irse en ventaja. El City tuvo claras ventajas en cuanto a posesión de pelota pero no tuvo llegada a puerta, salvo un cabezazo por encima de Aké tras un lanzamiento de falta segundos antes del descanso.



El Dortmund, por su parte, mostraba un disciplinado planteamiento defensivo y cuando tuvo la pelota intentó ataques rápidos y tuvo llegadas claras.



Las mejores ocasiones las tuvieron Karim Adeyemi, en el minuto 16 con un remate dentro del área que Steffan Ortego paró con el pie, y Youssufa Moukoko en el 36 con un remate ligeramente desde buena posición a centro de Adeyemi.



Moukoko estuvo cerca otra vez en el 42 pero su remate fue demasiado débil.



Del lado del City, en cambio, no había prácticamente jugadas de área. Salvo el cabezazo de Aké en el 45 lo único digno de mención fue, pasado el cuarto de hora, una incursión de Erling Haaland que no llegó al remate gracias a una barrida de Mats Hummels en el borde del área.



Para la segunda parte Pep Guardiola hizo dos modificaciones. Joao Cancelo, que había tenido muchos problemas con Adeyemi, fue relevado por Manuel Akanji y Haaland le dio paso a Bernardo Silva.



El partido se hizo más abierto y la primera gran ocasión del City llegó en un penalti en el 57 por falta de Emre Can contra Mahrez que asumió el cobro, pero perdió el duelo ante el meta Gregor Kobel que tuvo que intervenir por primera vez en el partido.



Después, en el 68, Kobel tuvo que volver a intervenir ante un fuerte remate de Julián Álvarez. El Dortmund se dedicó en la parte final del partido a defender, pues no parecía tener fuerzas para más.