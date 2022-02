EFE

El Manchester City pasó este martes la apisonadora en Lisboa y arrasó al Sporting de Portugal con un 0-5, con un doblete de Bernardo Silva y goles de Mahrez, Foden y Sterling que dejan al equipo inglés con el pase a cuartos de final virtualmente asegurado.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



Los de Pep Guardiola tienen una cuenta pendiente con la Liga de Campeones, pero este martes, en un escenario favorable, dejaron claro que van en serio a por la competición.



Los primeros 45 minutos bastaron al equipo inglés para endosarle cuatro a un Sporting que se vio completamente superado.



En la segunda parte hizo el quinto y dejó hundido al campeón de Portugal, que nunca llegó a ser capaz de plantar cara a las embestidas de un City imparable en el ataque y muy seguro en defensa, con Laporte inspirado.



A pesar de que el primer acercamiento al área rival fue del Sporting, con un buen centro de Pablo Sarabia, los goles no tardaron en caer a favor del campeón inglés.



Sólo pasaban siete minutos del pitido inicial del árbitro cuando Riyad Mahrez envió el balón a la red después de que Adán rechazase un primer remate de Foden.



El gol no subió al marcador de inmediato. En un primer momento se anuló por fuera de juego y, tras dos minutos de tensión y espera entre los jugadores de ambos combinados, el VAR lo dio por válido.



Fue el inicio del vendaval inglés sobre el Sporting, que no conseguía responder con peligro a su rival.



En el minuto 17, Bernardo Silva, muy motivado en su tierra natal y ante el rival capitalino del equipo en el que creció -es de la cantera del Benfica-, firmó un zambombazo con la zurda que reventó el larguero y se coló en la portería, imparable para Adán.



Los de Guardiola siguieron controlando el partido como querían. El Sporting, con un Pedro Porro muy participativo, no logró tirar entre los tres palos hasta el minuto 36, con un remate de Pedro Gonçalves "Pote".



Pero no llegó a asustar a los ingleses, que todavía tuvieron pegada para hacer otros dos antes del descanso.



En el minuto 32, Foden marcó hizo el tercero con un remate a placer ante una floja defensa verdiblanca y al filo del intervalo Bernardo Silva firmó su doblete con un disparo de primeras que tocó en Inácio antes de entrar en la portería.



Pese a la más que evidente superioridad de su equipo, Guardiola no dejó de dar indicaciones a los suyos desde la banda con nerviosismo durante toda la primera parte.



Tras el descanso, el City no quiso aflojar. Bernardo Silva llegó a celebrar un 'hat trick' en el 49, pero el gol terminó anulado por el VAR por fuera de juego.



Al final fue Sterling quien hizo el quinto, ni diez minutos después, con un cañonazo desde lejos que se coló por una escuadra.



Guardiola decidió entonces mover el banquillo para dar descanso a jugadores como Foden y Rodri, mientras la afición del Sporting, con el mejor aforo de esta temporada en el Alvalade, no dejó de animar a pesar de la abultada derrota.



En el minuto 92, con 0-5 en el marcador, se pusieron en pie y corearon al Sporting bufanda en mano, pero los de Rúben Amorim, hundidos anímicamente, no consiguieron reaccionar ni para maquillar el resultado.



Con la eliminatoria en la práctica decidida, la vuelta se jugará en Manchester el 9 de marzo.