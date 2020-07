EFE

Quique Setién, técnico del FC Barcelona, ha dado seis días de descanso a su equipo antes de preparar la recta final de la temporada, en concreto el partido de vuelta de octavos de final de la Champions ante el Nápoles (8 agosto, Camp Nou, 1-1 en la ida).



Así lo anunció el club azulgrana. Los jugadores están citados el martes 28 para el regreso a los entrenamientos.



La Champions es la tabla de salvación de los catalanes, después de haber dejado escapar LaLiga, la Copa y la Supercopa de España.





Además es seguramente la última oportunidad de Quique Setién de mantenerse al frente del equipo. Después de la derrota ante Osasuna (1-2), Messi prácticamente lo sentenció: "Nos va a venir bien este parón. Limpiar la cabeza, olvidarnos un poco de todo lo que pasó y de lo que vivimos. Fue muy malo, de enero para acá. Hay que pensar qué es la Champions. Una competición que arranca de cero, que son cuatro partidos que te pueden dar un título que todos deseamos".



Y Setién pidió hablar con el capitán, como admitió el cántabro tras el partido en Vitoria: "Dijimos todo lo que había que decir. No hay más que hablar, sino demostrar que dimos el paso del cambio y eso es lo importante. El equipo respondió de otra manera, por actitud y compromiso".



Setién, que antes se había reunido con el presidente Josep Maria Bartomeu, sentía cómo su crédito se había agotado al frente del banquillo y tras el 0-5 ante el Alavés, Messi volvió a hablar.



"Hicimos autocrítica puertas adentro, como tiene que ser y nos dimos cuenta de un montón de cosas. Hoy dimos un paso importante a nivel de actitud y compromiso que es lo que tiene que haber siempre. Las cosas te pueden salir o no, pero en las ganas no nos puede ganar ningún equipo y después el buen juego va a llegar a consecuencia de eso", comentó.



Por cierto, Messi avaló la actitud y el compromiso del equipo y dijo que ese es el camino a seguir. "Ahora nos vamos a descansar para lo que viene, que es muy importante", dijo el argentino. El equipo volverá a entrenarse en seis días.