EFE

El Real Madrid se impuso al Shakhtar Donetsk por 2-1 en un partido sin brillo de los del italiano Carlo Ancelotti en la Champions League, con pitos incluidos por parte de la afición, del que logró sacar los tres puntos gracias a un doblete del francés Karim Benzema, en los minutos 14 y 60.

Los síntomas del Real Madrid en el Santiago Bernabéu no mejoran. Añora el ambiente del pasado en un estadio en reconstrucción, que apenas supera por poco lo que sería media entrada por partido. De las antiguas noches mágicas se ha pasado a la frialdad y la exigencia. Al madridista no le gusta ver a su equipo recular, por mucha ventaja que refleje en el marcador o por estrategia, para buscar dañar al Shakhtar al contragolpe.



Fue lo que ocurrió tras un momento para la historia. No podía ser otro que Karim Benzema, líder absoluto del equipo blanco, el que dejase su nombre para la eternidad como autor del tanto mil en Copa de Europa del Real Madrid. El gol llegó a los 14 minutos en una acción en la que se repartían 'méritos' el desacierto de Trubin, con un pase envenenado por su potencia, el mal control de Marlon y la intensidad con la que juega Vinicius, que mordió y robó para regalar el gol al francés.

¡GOOOOOL DEL REAL MADRID! ✨⚽️



¡Apareció la fusión Benzema - Vinicius y Karim se encarga de abrir el marcador ante el Shakhtar! ❤️‍🔥@realmadrid 1-0 @FCShakhtar



EN VIVO 🔴https://t.co/QtuIdmzbGy #TuChampions #UCL pic.twitter.com/Rtijd6JfNM — TUDN USA (@TUDNUSA) November 3, 2021

El Real Madrid se sintió superior y tras acariciar el segundo con un disparo raso de Modric al que se lució Trubin con una parada con un pie como si fuese un portero de balonmano, rebajó la intensidad. Desajustes de marcas, falta de tensión, síntomas que la grada no perdona. Teté probó a Courtois con un centro envenenado, Mudryk con un disparo desde la frontal y Fernando perdonaba con todo para marcar mientras crecían los silbidos.

A nadie le sorprendió el empate a seis minutos del descanso, con un simple pase largo que mató con el pecho Teté y definió con calidad, arriba, imparable para Courtois, Fernando. Tampoco habría sido llamativa la remontada, pero la evitó el meta belga con una gran parada a Fernando. Sin respuesta a la espalda de Kroos, con metros que nadie cubrió y Militao superado en velocidad. De golpe, a los 'tres tenores' les cayeron años encima. Con Casemiro sin llegar a las coberturas y Modric junto a Kroos más lentos que de costumbre, superados en labores defensivas.

¡GOLAAAAAAZO DEL MADRID!👏🏆



Karim Benzema marca doblete en el Santiago Bernabéu... ¡Anotó e gol 1000 y ahora aumenta la ventaja con doblete! ✨⚽️



🇪🇸@realmadrid 2-1 @FCShakhtar 🇺🇦



EN VIVO 🔴https://t.co/Eh4mkK6bBM #TuChampions #UCL pic.twitter.com/S2HaD95jvB — TUDN USA (@TUDNUSA) November 3, 2021

Si el partido era un pulso entre brasileños, la balanza cayó de lado madridista. El duelo lo decidieron entre Vinicius, que rompió la monotonía del partido con una arrancada, y el taconazo de Casemiro para devolver la pared. La segunda asistencia de 'Vini' a Benzema dio al Real Madrid un triunfo sin brillo alguno. Porque la voluntad del Shakhtar ya no tuvo un premio que no habría sido inmerecido.