EFE

Que el Chelsea no atraviesa su mejor momento no es ninguna sorpresa; que caiga ante el Dinamo de Zagreb, dando una imagen muy gris, es otra historia. Los 'Blues', en su estreno en Champions, se dejaron sorprender por los croatas con un gol de Mislav Orsic (1-0) y comienzan su aventura europea de la peor manera posible.



El tanto del croata, desnudando las carencias de Wesley Fofana, al que ahogó desde su propio campo, es otra piedra en el camino de los de Thomas Tuchel, que son sextos en la Premier League y que no han encontrado bálsamo ni en la competición que ganaron en 2021.



Tampoco la llegada de Pierre-Emerick Aubameyang ha actuado como antídoto para el equipo y el gabonés hizo un partido errático y con varias ocasiones que deberían haber terminado en gol.

Su salida al campo, con tres oportunidades en diez minutos, fue esperanzadora para el Chelsea, pero el punta africano, que luce una máscara por las heridas sufridas en el asalto a su casa, las desperdició todas. Dos veces se topó Aubameyang enfrente del portero del Dinamo y las dos optó por el pase. En un centro de la muerte, no atacó el primer palo.



Falto de ritmo o de agresividad, Aubameyang dejó pasar el gol y el conjunto croata no perdonó. Tras un córner a favor del Chelsea, al Dinamo le hicieron falta tres pases para marcar. Balón largo al centro del campo, dejada de cabeza de Petkovic y cabalgada desde su propia mitad de Orsic, dejando en evidencia a un Fofana que costó 80 millones.



El atacante croata llegó hasta Kepa, titular por una lesión de Edouard Mendy, y picó la pelota para el 1-0. Seis partidos seguidos del Chelsea recibiendo gol, una condena para un equipo basado en su seguridad defensiva.



Lo que parecía un contratiempo para el, en principio, superior Chelsea, se convirtió en un quiste del que no supieron salir. El nivel de los ingleses decreció, hasta el punto de ser preocupante y de tener las mejores para aumentar la renta el Dinamo.

¡Así fue el primer gol de la fase de grupos de la #ChampionsLeague 2022-23!



📽️: @TUDNUSA pic.twitter.com/tXRtjPkuV9 — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) September 6, 2022

Ristovski, con un disparo a la escuadra, sacó lo mejor de un Kepa que rozó el cuero para mandarlo al larguero.



Tras minutos y minutos de pasividad, el Chelsea esperó hasta los últimos cinco minutos para meter una marcha más, lo que desembocó en un disparo del recién renovado Reece James al palo y un disparo de volea de Mount que despejó Livakovic como pudo.



No fue suficiente y el Chelsea se va de la capital croata con la tercera derrota de la temporada y la primera en Europa.



A la espera de que se dispute el encuentro entre el Salzburgo y el Milan, el Chelsea es colista del Grupo E, con cero puntos, mientras que lo lidera el Dinamo de Zagreb, con tres unidades.