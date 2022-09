EFE

El argentino Ángel Di María se quedó fuera de la convocatoria de la Juventus para el importante duelo ante el PSG, su ex equipo, en la primera jornada de la Liga de Campeones 2022-23.



No habrá reencuentro entre el Fideo y el PSG. Al menos sobre el verde. El técnico italiano Massimiliano Allegri no le ha incluido entre los 22 jugadores que formarán la expedición a París.

A falta de confirmación oficial, el motivo podría ser un golpe que sufrió durante el choque ante la Fiorentina por el que el internacional argentino fue sustituido al descanso.



Allegri dijo al término de ese encuentro que fue sustituido "por precaución" y que se evaluaría su condición física en las siguientes horas.



Todo parecía estar en orden porque el Fideo se entrenó esta misma mañana con el resto de sus compañeros.

Di María no va a jugar por Champions League solamente por precaución. No tiene ninguna lesión nueva. Es para no forzar a su recuperación. Está bien pic.twitter.com/TU5G3QAGIL — Gastón Edul (@gastonedul) September 5, 2022

El que sí se reencontrará con su ex equipo es su compatriota Leandro Paredes, última incorporación del conjunto blanquinegro en este mercado estival.



PSG y Juventus medirán fuerzas en el Parque de los Príncipes.