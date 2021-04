EFE

El Chelsea dejó encarrilada la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Porto en la ida con una victoria por 0-2 en el estadio Sánchez-Pizjuán de Sevilla.



El equipo londinense tiró de eficacia y marcó en el minuto 32 en su única ocasión clara del primer tiempo y remató la contienda en el 85 tras un fallo del mexicano Corona, que regaló el esférico al veloz Chilwell.

¡¡GANÓ CHELSEA!! 💙



Con goles de Mason Mount y Ben Chilwell, los Blues vencieron al Porto en el partido de ida de cuartos de final de la @LigaDeCampeones 💪#PORCHE#UCL pic.twitter.com/RGkB0tecWw — Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) April 7, 2021

La vuelta se volverá a disputar en Sevilla el próximo martes debido a las restricciones de viaje por la pandemia de la COVID-19.



En la primera mitad, el Chelsea se adelantó en el minuto 32 gracias a un remate dentro del área del internacional inglés Mason Mount, asistido por el internacional italiano Jorginho.



Mount cruzó el esférico, que entró pegado a la base de un poste, y el argentino Marchesín no pudo hacer nada.

De esta manera, los ingleses mostraban su cara más eficaz ante el gol, ya que en la primera media hora apenas hubo ocasiones claras por ambos bandos.



El gol de los visitantes hizo reaccionar al conjunto portugués de Sérgio Conceiçao, especialmente en los minutos finales del primer tiempo, cuando el Porto pudo empatar.



En el minuto 42, tras un córner que remató Pepe de cabeza, el portero Edouard Mendy tuvo que aplicarse a fondo para que el balón no entrara.



La volvió a tener Pepe de cabeza un minuto después tras un centro del brasileño Otavio y en el minuto 45 fue el colombiano Uribe el que no estuvo acertado, tras una nueva asistencia de Otávio.



En el tiempo añadido de la primera mitad, el medio serbio Marko Grujic pudo marcar de cabeza tras un nuevo centro de Otávio.



Al inicio de la segunda mitad, la primera ocasión fue para el Chelsea, pero Timo Wetner no estuvo acertado en el remate de cabeza desde el corazón del área.



El corpulento delantero del Porto Moussa Marega apareció en el minuto 50 tras quedarse solo ante el portero, pero su disparo se fue al cuerpo del senegalés.



El Oporto empezaba a percutir con más insistencia y el extremo colombiano Luis Díaz se animó con dos disparos desde fuera del área en los minutos 56 y 57 que no encontraron portería.



En el 65, el Thomas Tuchel fue el primero en mover ficha y dio entrada a Pulisic y Giroud, en sustitución de Havertz y Werner.



El Oporto buscaba el empate y en el minuto 80 Tuchel metió savia nueva con Thiago Silva y Kante, por Mount y Reece James.



Conceiçao hizo un triple cambio e ingresaron en el terreno de juego el español Toni Martínez, Fabio Vieira y el hijo del técnico luso, Francisco Conceiçao.



Sin embargo, el Chelsea dejó encarrilada la eliminatoria en el minuto 85 con un gol del lateral izquierdo inglés Chilweel.



Fue un fallo de Corona, que perdió el esférico ante Benjamin Chilwell, que se plantó delante de Marchesín, lo dribló y anotó el segundo en el Sánchez-Pizjuán.