EFE

Casemiro, centrocampista brasileño del Real Madrid, resaltó la capacidad de su equipo de crecerse en momentos "imposibles" y, a puertas de repetir presencia por segundo año consecutivo en las semifinales de la Liga de Campeones, apuntó al "escudo" y la fe de los jugadores, como las claves para lograr el éxito.



"La clave es el escudo, este club vive de ganar partidos imposibles en los que nadie cree. Todo este tiempo lo he vivido. Como se dice, hasta el final, vamos Real. Es la clave de todo. Siempre creemos hasta el final y lo damos todo dentro del campo", dijo en rueda de prensa.

"Desde ya quiero pedir el apoyo de la afición porque sabemos que va a ser un partido difícil."





El mensaje de Casemiro fue de máximo respeto hacia un Chelsea que recordó es el actual campeón de la Liga de Campeones, sin fiarse de los dos tantos de ventaja que el Real Madrid logró en Londres.



"Tenemos que encarar el partido sabiendo que será muy difícil, aunque hicimos los mejores 90 minutos de la temporada el otro día. No nos podemos fiar de nada. Pido el apoyo de la afición porque va a ser muy complicado ante el actual campeón de la Champions que tiene nuestro respeto. Tenemos que darlo todo porque seguro va a ser un partido muy difícil", valoró.



"No podemos decir nuestras armas porque damos de comer al rival. No va a ser un partido fácil, no nos fiamos nada del Chelsea. Contamos con nuestra afición en casa, sabemos que va a ser complicado y que el mejor va a pasar la eliminatoria. El campeón del año pasado tiene nuestro total respeto", añadió.



Valorando el camino que protagoniza el Real Madrid en su temporada, campeón de la Supercopa de España, líder destacado de LaLiga Santander y con pie y medio en las semifinales de la Liga de Campeones, el centrocampista brasileño no dudo en afirmar que todos lo habrían firmado el pasado verano.





"Quiero pedir desde ya el apoyo de la afición para mañana. Jugamos contra los actuales campeones"



"El otro día hicimos los mejores 90 minutos de la temporada"



"La clave de todo es el escudo"





"Cuando se trata del Real Madrid siempre se habla de ganarlo todo, antes de empezar la temporada si hablábamos de estar doce puntos por delante en Liga y en cuartos de final de Champions tras ganar un títulos, todos lo firmábamos. Falta lo más importante, estamos trabajando para ganar títulos porque queda lo más decisivo", afirmó.



Por último, se rindió a la figura del líder del equipo, el francés Karim Benzema. "Lo único que ha cambiado en Karim los últimos años fueron los goles. Ha dado un paso adelante de marcar goles increíbles", explicó.



"Pero entender el juego, como juega, como habla con nosotros dentro y fuera del campo, sigue siendo el mismo. Nosotros lo vemos todos los días en los entrenamientos, su calidad, sus movimientos. Es historia de este club. Es un honor tenerle mucho tiempo al máximo nivel y seguimos disfrutando del jugador que es, el más importante del Real Madrid a día de hoy", elogió a Benzema.