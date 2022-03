EFE

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, valoró la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones en la que se enfrentará al Chelsea como “complicadísima” pero vio el lado bueno al asegurar que “puede ser una ventaja” jugar la vuelta en el Santiago Bernabéu.

“Felices de estar aquí en Nyon y hacerlo físicamente, que llevábamos dos años sin poder venir a los sorteos. El rival, todos sabemos quien es el Chelsea. Ganaron el año pasado y nos enfrentamos a ellos en semifinales. Físicamente muy fuerte, solido y conexionado. Va a ser un rival complicadísimo. El segundo partido en el Bernabéu puede ser una ventaja siempre que consigamos un buen resultado en Londres. Con ilusión de hacer todo lo posible para volver aquí a las semifinales”, dijo en Movistar+.



“Van a ser dos partidos muy bonitos para el aficionado. Dos equipos con mentalidad ofensiva y que quieren mandar en el partido. Los aficionados van a disfrutar”, añadió.



Un ambiente en el Santiago Bernabéu que se vivió en la remontada de octavos de final frente al París Saint-Germain y que espera que se repita contra el Chelsea.



“Esa noche fue un impulso enorme para el madridismo y un sentimiento de orgullo muy profundo. Pero nuestra historia nos dice que eso debe ser una referencia para futuros objetivos, por lo tanto, lo que hay que hacer es intentar crear una noche parecida y cuando acabe esta eliminatoria nos sintamos orgullosos. Esas noches europeas son muy especiales para nosotros”, declaró.



Butragueño no quiso entrar a valorar el hecho de que el Chelsea no pueda vender entradas para el encuentro de ida por las sanciones impuestas por Reino Unido al club presidido por el ruso Román Abramóvich hasta que estalló la invasión rusa a Ucrania.



“Nosotros estamos centrados en lo nuestro. En que llegue bien el equipo a ese partido y que todos los jugadores estén disponibles. Los otros detalles los afrontaremos como tengan que venir”, comentó.



Tampoco quiso poner la mente en el futuro ya que el sorteo determinó que el ganador del Chelsea-Real Madrid se enfrentará al que haga lo propio en la eliminatoria entre Manchester City y Atlético de Madrid.



“Eso queda tan lejos…hay tanto por delante… Tenemos que estar centrados en lo que tenemos que estar. A partir de ahí, ojalá podamos pensar en las semifinales después del partido de vuelta. Hacerlo antes no tiene ningún sentido”, aseguró.