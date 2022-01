EFE

El francés Karim Benzema cree que el partido de Liga de Campeones París Saint-Germain y el Real Madrid del próximo 15 de febrero será "especial" por muchos motivos, entre otros por enfrentarse a su compañero y amigo de selección Kylian Mbappé.

El encuentro de París confrontará a los líderes de las ligas española y francesa, con el morbo añadido de la presencia en el PSG de Mbappé y todas las especulaciones acerca de que podría firmar por los blancos al final de esta temporada.



"Los partidos de Liga de Campeones son siempre complicados", afirma Benzema en una entrevista con el programa televisivo Telefoot, que se emitirá mañana y del que este sábado se difundieron algunos fragmentos.



"Nos hubiera gustado otro adversario para la eliminatoria de octavos de final, desgraciadamente nos ha tocado París", señala el delantero madridista, que hubiera preferido un duelo con el PSG más adelante en el torneo.



Benzema señala que enfrentarse a Mbappé será "especial, porque nos llevamos bien, por muchas cosas. Va a ser un buen partido".



Actual líder de los goleadores de la liga española con 17 tantos, Benzema (34 años) está en su decimotercera temporada en el Real Madrid y vive un gran momento de juego. "He crecido, aquí me he hecho un hombre", resume sobre su paso por el club del Santiago Bernabéu.