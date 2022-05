EFE

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que tiene decidido el equipo que alineará en la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool, el 28 de mayo en París, y fue contundente al decir que "no hay miedo" ,pero sí "preocupación" que crecerá según se acerque el día.



"No tengo duda del equipo, lo tengo claro. La duda que tengo es si son más importantes los jugadores que empiezan el partido o los que lo terminan", dijo en un guiño a jugadores que serán suplentes tras tener un papel importante en la Liga de Campeones, como puede ser el brasileño Rodrygo Goes.



"No hay miedo. La preocupación antes de un partido tan importante llega en la previa, pero cuando llegue, también la disfruto muchísimo. Soy muy feliz de prepararlo y es normal tener preocupación antes de un partido tan importante", añadió.

🗣️ "¿Ansiedad por la final, por qué? No tenemos que olvidar la felicidad de jugar este partido"



El duelo ante el Liverpool centró la comparecencia de 'Carletto', que quiso resaltar sensaciones positivas ante cualquier preocupación. "No tenemos que olvidar la felicidad de jugar este partido. Puede ser que tengas ansiedad y un poco de preocupación, es normal cuando te enfrentas a un rival fuerte, pero a día de hoy estoy muy feliz, lo disfruto mucho y no tengo preocupación".



"Tenemos tiempo para preparar y jugar el partido, estamos en el sitio donde muchos otros querían estar. Ansiedad no, hoy lo disfrutamos, toda la semana lo vamos a hacer. La preocupación puede llegar un poco antes del partido y después hay felicidad o un poco de tristeza", añadió.



Para Ancelotti su equipo no pagará el tiempo que ha tenido con menos tensión competitiva que su rival, tras ganar con rapidez LaLiga Santander y hacer numerosas rotaciones.



"El Liverpool en este período ha tenido más dificultad que nosotros porque está encarando partidos importantes. Después de eso tenemos el mismo tiempo para preparar el partido. Hemos disfrutado ganando la Liga nosotros y ellos ganando la FA Cup. Al final hemos tenido más tiempo para pensar en el partido pero eso no va a afectar al equipo", defendió.



Antes de la final de 'Champions', el Real Madrid debe cerrar la Liga con un duelo ante el Betis que Ancelotti desea se tomen en serio sus jugadores, como ensayo de la cita de París.

"El partido tiene que ser a nivel competitivo, jugar con intensidad. Lo hemos hecho bien en todos los partidos después de haber ganado la liga, hemos luchado y mañana queremos lo mismo, teniendo en cuenta que tendrán más minutos los jugadores que no han jugado contra el Cádiz", dijo.



Confirmó el técnico el regreso de Luka Modric, Vinícius o Karim Benzema y la opción de Marcelo de despedirse en el que apunta como último encuentro en el Santiago Bernabéu; una situación que aseguró no ha hablado con ninguno de los jugadores que acaban contrato. "Estoy pensando en dar minutos a jugadores que lo necesitan más. Alaba se va a entrenar con el grupo desde el lunes".



"Queremos despedirnos de nuestra afición en el último partido de Liga. Ha sido una temporada muy bonita, lo hemos hecho bien y queremos agradecerles el apoyo. Hay que tener una buena dinámica, jugar con intensidad porque nos va a ayudar en la final y ganar ante nuestra afición", sentenció.